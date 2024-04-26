В Подмосковье с начала года выходили 130 новорожденных детей

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Специалисты МОЦОМДа выходили 130 новорожденных детей за первый квартал этого года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С января 2024 года в регионе новорожденных выходили 130 малышей с весом мене 1,5 кг и врожденными патологиями.
Стоит отметить, что благодаря круглосуточному мониторингу врачей и новой современной технике дети получает максимальную помощь.
Читайте также:
Психолог раскрыл, как помочь подросткам справиться с нагрузкой во время экзаменов
В Дубне провели уникальную операцию на артериях головного мозга
Маленькие пациенты областного онкодиспансера увидели шоу мыльных пузырей
«Ключевой принцип нашей работы – сохранение жизни, здоровья и качества жизни каждого маленького пациента. При выхаживании недоношенных детей мы стремимся создать условия, максимально приближенные к внутриутробной жизни. Постоянно контролируется уровень температуры и влажности окружающей среды, дети находятся в условиях защиты от шума, яркого света и других неблагоприятных факторов», — поделилась врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог Мария Попова.
Стоит отметить, что благодаря круглосуточному мониторингу врачей и новой современной технике дети получает максимальную помощь.
Читайте также:
Психолог раскрыл, как помочь подросткам справиться с нагрузкой во время экзаменов
В Дубне провели уникальную операцию на артериях головного мозга
Маленькие пациенты областного онкодиспансера увидели шоу мыльных пузырей
Мира Полтева