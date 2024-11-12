Главврач Зарайской больницы Рапцун рассказал, как укрепить иммунитет поздней осенью

Фото: пресс-служба администрации г. о. Зарайск
Поздней осенью, когда температура воздуха снижается, а дни становятся короче, здоровье оказывается под угрозой. Поэтому в этот сложный период необходимо укреплять иммунитета, завил главный врач Зарайской больницы Роман Рапцун. Его слова приводят в пресс-службе администрации городского округа Зарайск.
«Несколько простых правил помогут защитить организм от сезонных заболеваний. Первое – это правильное питание. Рацион должен быть наполнен свежими овощами, фруктами и продуктами, богатыми витаминами. Уделите особое внимание цитрусовым, ягодам и зелени. Убедитесь, что в вашем меню присутствуют источники витаминов C, D и цинка. Второе правило – регулярная физическая активность. Даже простые прогулки на свежем воздухе улучшат кровообращение и укрепят иммунную систему», – отметил врач.Стресс может негативно сказаться на здоровье. Необходимо находить время для отдыха и хобби, чтобы расслабиться и восстановить душевное равновесие, продолжил Рапцун.
Важный шаг к предотвращению простуд – регулярное мытьё рук, особенно после посещения общественных мест.
Один из самых эффективных способов защиты в холодное время года – это вакцинация против гриппа, заключил главврач Зарайской больницы.
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Лора Луганская