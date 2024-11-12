Прививку от гриппа в Московской области сделали боле 1 млн детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли уже более 1 млн детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Прививка позволяет защититься от заболевания и опасных последствий, к которым оно может привести. Дети могут сделать прививку не только в поликлинике, но и в школах и детских садах», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Как напомнили в министерстве, записаться на приём к врачу можно по телефону 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start или инфомат. Педиатр осмотрит ребёнка и при отсутствии противопоказаний сделает прививку.
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Лора Луганская