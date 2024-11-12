Прививку от гриппа в Московской области сделали боле 1 млн детей

В Подольскую больницу обратился 57-летний мужчина с жалобами на слабость, головокружение и чёрный стул. Он сообщил, что симптомы периодически проявлялись в течение последних лет и усилились несколько дней назад. После обследования у пациента было обнаружено новообразование в тонком кишечнике, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.