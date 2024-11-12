Подмосковный гастроэнтеролог Перминова назвала фрукт, спасающий от осенней хандры

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Употребление хурмы может спасти здоровье нервной системы и сердца в период осенней хандры.
Об этом сообщила гастроэнтеролог Мытищинской больницы Ирина Перминова.
Однако, по словам врача, хурма может встать в желудке комом, если она не дозрела.
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«Этот фрукт – чемпион по содержанию бета-каротина, который замедляет процесс старения организма. Большое количество антиоксидантов и калия, содержащееся в хурме, помогает вывести из организма лишнюю жидкость. А магний нормализует работу сердца и нервной системы», – пояснила Перминова, слова которой приводил пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Однако, по словам врача, хурма может встать в желудке комом, если она не дозрела.
«Всё из-за танина, который при контакте с желудочным соком может преобразовываться в неперевариваемую массу. Это может потребовать лечения, поэтому лучше выбирать созревшие плоды», – отметила специалист.Перминова добавила, что не стоит употреблять более трёх –четырёх плодов хурмы в день. А чтобы польза была максимальной, следует съесть фрукт через один – два часа после завтрака, обеда или ужина.
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Лора Луганская