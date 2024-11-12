В Детском центра им. Л Рошаля спасли новорождённую с тяжёлым пороком сердца

Фото: телеграм-канал ДКЦ
Хирурги Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля спасли жизнь новорождённой с критическим пороком сердца. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
В перинатальном центре Балашихи родилась девочка Василиса с критическим пороком сердца, которую экстренно перевели в центр для операции. Врачи провели все необходимые обследования и подтвердили диагноз: критически выраженный стеноз клапана лёгочной артерии.
Отмечается, что это была первая в Детском центре кариохиругическая операция эндоваскулярный методом.
Хирургическое вмешательство прошло успешно. Василису уже выписали.
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля начал работу в сентябре. Это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.
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«Была выполнена рентгенэндоваскулярная операция. Хирурги ввели тонкий катетер с надувающимся баллоном через сосуд в бедре и направили к клапану лёгочной артерии. Как только катетер достиг суженного участка клапана, баллон на конце катетера надулся и расширил суженное место. Врачи восстановили нормальный поток крови», – говорится в сообщении.
Отмечается, что это была первая в Детском центре кариохиругическая операция эндоваскулярный методом.
Хирургическое вмешательство прошло успешно. Василису уже выписали.
Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля начал работу в сентябре. Это флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Там работают специалисты со всей страны – педиатры, хирурги, реабилитологи. Ежегодно стационарную помощь в центре будут получать около 15 тыс. пациентов и более 150 тыс. пациентов – амбулаторно.
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Лора Луганская