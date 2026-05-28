Голикова обратила внимание на простой дорогостоящего лабораторного оборудования
Совещание, посвященное стратегии здорового долголетия, затронуло ряд тем. Подробности приводит «Радио 1».
Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова обратила внимание на простой дорогостоящего лабораторного оборудования (более 50% времени) в Ингушетии, Тыве, Еврейской АО и Магаданской области. Руководителям этих регионов поручили принять меры по повышению доступности лабораторных исследований для граждан. Также Минздраву и Минцифры дали распоряжение до 29 мая обеспечить возможность записи в центры здоровья через портал «Госуслуги» и мессенджер MAX.
Кроме того, в рамках борьбы с ожирением и диабетом региональным властям совместно с Роспотребнадзором рекомендовали проанализировать структуру потребления продуктов питания. На основе этих данных необходимо сформировать комплекс мер по продвижению принципов ЗОЖ, включая работу с торговыми сетями и СМИ.
Отдельным блоком на совещании обсудили роль культуры в достижении долголетия. Участники, включая председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова, отметили необходимость интеграции искусства в медицинскую практику.
