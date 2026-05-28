Достижения.рф

Голикова обратила внимание на простой дорогостоящего лабораторного оборудования

Татьяна Голикова (Фото: kremlin.ru)

Совещание, посвященное стратегии здорового долголетия, затронуло ряд тем. Подробности приводит «Радио 1».



Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова обратила внимание на простой дорогостоящего лабораторного оборудования (более 50% времени) в Ингушетии, Тыве, Еврейской АО и Магаданской области. Руководителям этих регионов поручили принять меры по повышению доступности лабораторных исследований для граждан. Также Минздраву и Минцифры дали распоряжение до 29 мая обеспечить возможность записи в центры здоровья через портал «Госуслуги» и мессенджер MAX.

Кроме того, в рамках борьбы с ожирением и диабетом региональным властям совместно с Роспотребнадзором рекомендовали проанализировать структуру потребления продуктов питания. На основе этих данных необходимо сформировать комплекс мер по продвижению принципов ЗОЖ, включая работу с торговыми сетями и СМИ.

Отдельным блоком на совещании обсудили роль культуры в достижении долголетия. Участники, включая председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова, отметили необходимость интеграции искусства в медицинскую практику.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0