Голикова поручила регионам усилить борьбу с ХНИЗ
Под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой состоялось совещание, посвященное стратегии здорового долголетия. Соответствующий документ есть в распоряжении «Радио 1».
Главными темами стали снижение рисков хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) и синтез медицины, культуры и искусства для продления активной жизни граждан. По итогам встречи дали ряд поручений федеральным и региональным властям. Особое внимание на совещании уделили эффективности центров здоровья. Отметили, что в ряде субъектов наблюдается критически низкая загруженность этих учреждений (менее четырех посещений), например, в Москве, на Чукотке и Камчатке. При этом в Чувашии, Хабаровском крае и Бурятии нагрузка, напротив, превышает 40 посещений, что также признали проблемой.
Московская область уделяет особое внимание профилактической работе с населением, в том числе в рамках программы «Активное долголетие». Так, в Подольске 19 мая состоялась лекция о здоровом образе жизни, ориентированная на женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет. Мероприятие, организованное территориальным отделением клуба Центрального района, уже посетили представители старшего поколения. Подольские медики провели беседу со слушателями, дав практические советы по правильному питанию, сохранению активности и профилактике возрастных заболеваний. Важной частью встречи стала возможность пройти диспансеризацию, отметили в пресс-службе администрации горокруга.
Читайте также: