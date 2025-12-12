Гонконгский грипп назвали доминирующим штаммом в 12 регионах России

12 декабря 2025, 15:05

Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

В России распространяется гонконгский грипп, известный как штамм гриппа А (Н3N2). В 12 регионах Дальнего Востока, Сибири, Северо-Запада и Центральной части России назвали этот вирус доминирующим или единственным выявленным у заболевших в текущем сезоне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные управления Роспотребнадзора.