Гонконгский грипп назвали доминирующим штаммом в 12 регионах России
В России распространяется гонконгский грипп, известный как штамм гриппа А (Н3N2). В 12 регионах Дальнего Востока, Сибири, Северо-Запада и Центральной части России назвали этот вирус доминирующим или единственным выявленным у заболевших в текущем сезоне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональные управления Роспотребнадзора.
Лабораторные исследования выявили наличие различных вирусов, включая грипп A (H3N2) и другие вирусы негриппозной природы, такие как парагрипп, риновирусы и аденовирусы. По данным управления Роспотребнадзора Смоленской области, с начала эпидемического сезона подтверждено 99 случаев гриппа. Штамм А (Н3N2) доминирует в Тюменской, Вологодской, Калининградской областях, Бурятии, Приморском крае и Республике Алтай.
Гонконгский грипп, вызванный вирусом гриппа А подтипа H3N2, впервые был зафиксирован в 1968 году в Гонконге. Основные симптомы заболевания включают ломоту в теле, общую слабость и сонливость, головные боли и головокружение, мышечные боли, высокую температуру (часто выше 39 градусов), тошноту и диарею, а также слезоточивость, резь в глазах, першение в горле и сухой кашель. Обычно состояние больного длится три-четыре дня, после чего симптомы постепенно ослабевают, хотя возможны осложнения.
