«Квашеная капуста и микрозелень»: Диетолог раскрыла, какие продукты поддержат организм весной

Диетолог Залетова: Квашеная капуста и микрозелень поддержат здоровье весной
Квашеные продукты, а также пророщенные семена и микрозелень в рационе могут заменить витаминные комплексы в весенний период. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.
По ее словам, семена, зерна и бобовые являются настоящим «витаминным коктейлем». Однако употреблять их стоит в пророщенном виде, потому что в таких продуктах увеличивается содержание витаминов групп С, Е и В.
«Однако важно помнить, что сырые проростки, особенно бобовых, являются благоприятной средой для бактерий. Поэтому пациентам с ослабленным иммунитетом, детям и пожилым рекомендую обдавать такие продукты кипятком или быстро обжаривать в воке. Польза при этом практически не теряется, а риски уходят», — уточнила Залетова в разговоре с Москвой 24.
Она порекомендовала в день съедать 2–3 столовых ложки проростков в качестве добавки к салату, супу или бутерброду. Диетолог добавила, что в микрозелени содержится повышенная концентрация антиоксидантов, которые защищают клетки от старения и воспалений.
В весенний рацион Залетова посоветовала добавлять квашеную капусту, кимчи, моченые яблоки и чайный гриб. Из-за высокого содержания пробиотиков и органических кислот эти продукты поддерживают микрофлору кишечника, что повышает способность организма бороться с вирусами, заключила эксперт.