«Квашеная капуста и микрозелень»: Диетолог раскрыла, какие продукты поддержат организм весной

02 марта 2026, 18:04

Диетолог Залетова: Квашеная капуста и микрозелень поддержат здоровье весной

Фото: iStock/Алексей Филатов

Квашеные продукты, а также пророщенные семена и микрозелень в рационе могут заменить витаминные комплексы в весенний период. Об этом рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





По ее словам, семена, зерна и бобовые являются настоящим «витаминным коктейлем». Однако употреблять их стоит в пророщенном виде, потому что в таких продуктах увеличивается содержание витаминов групп С, Е и В.





«Однако важно помнить, что сырые проростки, особенно бобовых, являются благоприятной средой для бактерий. Поэтому пациентам с ослабленным иммунитетом, детям и пожилым рекомендую обдавать такие продукты кипятком или быстро обжаривать в воке. Польза при этом практически не теряется, а риски уходят», — уточнила Залетова в разговоре с Москвой 24.