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Лобненские врачи поставили на ноги мужчину с разрывом крестообразной связки колена

Лобненские врачи спасли мужчину с разрывом крестообразной связки колена
17 сентября 2024, 14:24
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Лобненской больницы вернули способность ходить пациенту с разрывом крестообразной связки колена. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В стационар обратился 25-летний молодой человек, получивший травму во время футбольной тренировки. Он жаловался на боль в коленном суставе, а также невозможность согнуть или разогнуть ногу. У него были смещены мениск и кости голени. Рентген и МРТ подтвердили разрыв передней крестообразной связки.

Пациенту заменили порванную связку сухожилием из голени. Операция длилась более полутора часов и началась с забора трансплантата.


«Чуть ниже колена мы сделали небольшой разрез и специальными инструментами взяли фрагмент сухожилия малоберцовой мышцы. Затем очистили его от мышечной ткани, прошили специальными нитями и подержали в растянутом состоянии, чтобы исключить в дальнейшем его растяжение в суставе. Концы готового трансплантата закрепили на бедре и большеберцовой кости. Функция колена была восстановлена», – рассказал врач-травматолог Руслан Салахеев.
Сейчас пациент выписан. Он восстанавливает подвижность колена с помощью реабилитации и лечебной физкультуры.

Как отметили в ведомстве, разрыв передней крестообразной связки – одна из самых частых травм колена. Если оставить его без лечения, связка не срастётся. Начнётся разрушение мениска и хряща коленного сустава.


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#здоровье
#здравоохранение
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#врачи
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#минздрав мо
#лобня
Готовность капремонта инфекционной больницы в Дедовске достигла 38%
17 сентября 2024, 14:52

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Капитальный ремонт инфекционного отделения Истринской областной клинической больницы проводится в городе Дедовск округа Истра, в настоящее время готовность объекта составляет 38%, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Глава МинЖКХ региона Антон Велиховский отметил, что качество работ, а также соответствие строительному графику находится под строгим контролем.

«Модернизация инфекционного отделения Истринской больницы — важный шаг в укреплении медицинской инфраструктуры Подмосковья», — подчеркнул министр.
В настоящее время на объекте обновляют фасад, монтируют трубы отопления, ведут электромонтажные работы, устанавливают противопожарные системы и системы оповещения, а также армируют ступени и пандусы. Завершить капительный ремонт медучреждения планируется до конца текущего года.

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«Сама себя била по животу»: юрист раскрыл, как клиники калечат людей и можно ли себя защитить
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Специалисты МОДКТОБ рассказали про самую удобную обувь
17 сентября 2024, 13:42

Фото: istockphoto / tbel

Сабо — самый популярный вид обуви среди сотрудников МОДКТОБ. Они не только удобны, но и привлекательны, а также с их помощью можно выразить свою индивидуальность с благодаря ярким джибитсам. Об этом сообщили в МОДКТОБ.
«Джибитсы – маленькие украшения для сабо. Они похожи на маленькие значки, их вставляют в небольшие отверстия на передней части изделия», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница уже более 100 лет предоставляет плановую и экстренную травматолого-ортопедическую помощь детям и подросткам Московской области. В лечебном процессе участвуют 43 врача, среди которых 7 кандидатов медицинских наук, 7 заслуженных работников здравоохранения Московской области и 14 врачей высшей квалификационной категории.

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«Сама себя била по животу»: юрист раскрыл, как клиники калечат людей и можно ли себя защитить
17 сентября 2024, 12:43

Фото: iStock/Ninoon

Благодаря успехам современной медицины, все больше пар имеют возможность стать счастливыми родителями. Тенденция обращения в центры планирования семьи и репродукции набирает популярность из года в год, однако иногда пациенты вместо долгожданного потомства получают серьезные проблемы со здоровьем
О том, как обезопасить себя от псевдодокторов и доказать, что вред был причинен действиями конкретной клиники в беседе с «Радио 1» рассказал управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша.

«Здесь стоит ориентироваться на отзывы и рекомендации своих друзей. Потому, что все-таки отзывы на сайтах, на площадках, которые мы все видим, они могут быть куплены, могут быть исправлены, негативные удаляются. Это не может служить ориентиром для выбора клиники, которой можно довериться. Поэтому только через людей, которые проходили данную процедуру, соответственно, у того же врача, желательно, потому что от врача к врачу услуга тоже может меняться. Хотя любая клиника должна вести к безопасности всех процессов, независимо от того, кто данную процедуру выполняет», – порекомендовал юрист.

На вопрос о том, нужно ли обращать внимание на документы, разрешающие клинике оказывать услуги, Кваша ответил, что это является «самим собой разумеющимся» и люди должны сами понимать, кому доверяют свое здоровье и жизнь.

«В принципе, мы сейчас не обсуждаем какие-то клиники, которые работают без документов. На это, в целом, у любого человека должен работать инстинкт самосохранения, чтобы не отдавать себя в руки людей, которые не получили лицензию, которые без профессионального медицинского образования. Я, конечно, полагаю, что есть такие люди, кто в режиме экономии идет и это делает где-нибудь у подручных мастеров. Это часто в косметологии встречается, когда какая-нибудь девушка отучилась на курсах, не имея при этом высшего медицинского образование или даже среднего. Или по видеоурокам учится, а потом делает инъекции своим пациентам. Но это, опять же, люди должны сами понимать в чьи руки вы отдаете свою жизнь, свое здоровье. Конечно, любая клиника должна работать с лицензией, и они не должны быть просрочены. Это само собой разумеющиеся», – пояснил эксперт.
Фото: iStock/smolaw11

Кваша также рассказал, как поступить в том случае, если здоровью был причинен ущерб вследствие некачественно оказанных медицинских услуг.

«Здесь главное – это своевременность обращения к юристу. Важно не упустить момент и собрать доказательства. Есть ситуации, когда люди боятся, стесняются, надеются, что всё восстановится, всё как-то само собой с растётся. Тем самым они ухудшают свое положение с позиции доказывания в последующим процессе», – рассказал Кваша.

Юрист привел пример из жизни клиентки, которая сделала операцию по исправлению формы носа. Девушке услугу оказали недобросовестно, и она обратилась в другую клинику для коррекции. Это усугубило ситуацию в части сбора доказательств.

«Вот здесь сложно доказать, что первопричиной явилась первая операция. Поэтому если что-то сучилось, мы идем в клинику первым делом, запрашиваем выписку из нашей карты, чтобы нам предоставили все документы относительно того, какие процедуры проводились, какие анализы брались, каким было состояние здоровья, чтобы исключить подделку документов. К сожалению, такое бывает, что в случае спорных ситуаций с клиентом клиника собирает всех и начинает думать, как найти выход из данной ситуации, выкручивая все так, что пациент виноват сам, потому что нарушил какие-то требования, о чем-то не сказал, о чем-то был предупрежден, но никак не это не отреагировал. Поэтому самое важное – взять копию всех материалов», – советует эксперт.

Вторым важным этапом, по словам юриста, является обращение к специалисту или к экспертной организации, к другому врачу или медицинской организации, которые дадут заключение.

«Если были какие-то последствия, которые повлекли вред здоровью, то это необходимо зафиксировать. И чем этот временной лаг между проведенной операцией и последующей фиксацией повреждений меньше, тем больше шансов, что клиника отвертеться не сумеет», – объяснил Кваша.

Он также рассказал о случае с клиенткой, которая обратилась в в центр репродуктологи с целью заморозить яйцеклетку. Врачи учреждения назвали операцию достаточно простой и заверили, что через несколько часов женщина сможет отправиться домой. Однако после выхода из наркоза пациентка испытывала слабость и боли, о чем сообщила врачу. Жалобы женщины остались без внимания. Спустя некоторое время у пациентки клиники открылось внутреннее кровотечение. Благодаря тому, что рядом с пострадавшей находилась подруга, которая вызвала скорую помощь, летального исхода удалось избежать. Женщину экстренно госпитализировали и провели операцию. В результате халатных действий врачей из клиники репродуктологи женщина едва не лишилась жизни, потеряв около двух литров крови.

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai


При этом руководство учреждения всячески снимает с себя ответственность за произошедшее и обвиняет во всем свою пациентку.

«Откуда мы знаем, что это вы не сами себя били по животу и таким образом вас открылась кровотечение», – заявляют пострадавшей.

В центре также сообщили, что существует 2-3% того, что оперируемый столкнется с подобными осложнениями. При этом изначально о рисках никто не предупреждал.

«Мы хотим донести до широкой массы населения, до девушек, которые об этом думают, что это не такая простая операция. Если едете на операцию, то не одна: с партнером, подругой, чтобы это можно было проконтролировать», – посоветовал Кваша.

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В Детском клиническом центре им. Рошаля провели первую операцию
17 сентября 2024, 11:43

Фото: пресс-служба правительства МО

Первую операцию провели врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля в Красногорске, пациентом стал восьмилетний мальчик из Наро-Фоминска, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
«Была проведена лапароскопическая операция по удалению паховой грыжи справа. Оперировал руководитель отделения урологии-андрологии Фёдор Напольников», — говорится в сообщении.
Операция прошла успешно, завтра пациента выпишут домой.

Отмечается, что на сегодня в клинике запланированы ещё тринадцать операций.

Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля был открыт в конце августа. Это медицинское учреждение является флагманским проектом Московской области в сфере здравоохранения и главным учреждением педиатрии региона. Лечение здесь могут получить дети не только из Подмосковья, но и со всей России.

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#московская область
#подмосковье
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Учёные заявили, что супербактерии могут унести более 39 миллионов жизней к 2050 году
Lancet: к 2050 году супербактерии могут унести более 39 миллионов жизней
17 сентября 2024, 11:28

Фото: iStock/gorodenkoff

Устойчивые к антибиотикам супербактерии могут стать причиной гибели свыше 39 миллионов человек в ближайшие 25 лет. Об этом сообщается в исследовании международной команды учёных, результаты которого были опубликованы в медицинском журнале Lancet.
Отмечается, что по всему миру ежегодно будет происходить 1,91 миллиона смертей, обусловленных устойчивостью к противомикробным препаратам (УПП), а также 8,22 миллиона смертей, связанных с УПП. В общей сложности в период с 2025 по 2050 год прогнозируется 39,1 миллиона смертей, обусловленных УПП, и 169 миллионов смертей, связанных с УПП.

По оценкам специалистов, наибольшее число смертей будет зафиксировано в Южной и Восточной Азии, в Океании и Африке южнее Сахары.

Подчеркнём, что устойчивые к антибиотикам бактериальные патогены называются резистентными или супербактериями. По данным ВОЗ, связанные с ними инфекции располагаются на третьем месте в списке причин смерти в мире. До них располагаются болезни сердца и инсульт. В 2010 году от супербактерий погибли 4,95 миллиона человек по всему миру. Наибольшее беспокойство у медиков вызывает золотистый стафилококк, который устройчив ко многих видам антибиотиков.

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В Подмосковье провели более 200 тыс. телемедицинских консультаций для детей
17 сентября 2024, 11:10

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 200 тысяч телемедицинских консультаций провели для маленьких пациентов в Московской области с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Телемедицина удобна для семей с детьми, она позволяет сэкономить время на поездке в поликлинику. Всего с начала года в Подмосковье было проведено более 200 тысяч телемедицинских консультаций для детей», — сказала первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.
В министерстве напомнили, что телемедицинская консультация может быть назначена вместо повторного личного приёма у врача, с помощью таких консультаций контролируется динамика лечения, кроме того, на ней можно получить направление к узкому специалисту и электронный рецепт на льготные лекарства.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно на личном приёме у врача, через инфомат в поликлинике, по номеру 122 или через региональный портал «Здоровье».

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#телемедицина
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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье начали работать по программе «Приведи друга» более 420 медиков
17 сентября 2024, 10:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 420 медиков начали работать в больницах Московской области с начала текущего года благодаря программе «Приведи друга», нацеленной на привлечение новых специалистов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«За время работы программы «Приведи друга» на работу в наши медицинские учреждения устроились более тысячи человек, в том числе 422 с начала года», — сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
Отмечается, что в рамках программы «Приведи друга» медработник получает премию до 50 тысяч рублей за трудоустройство врача и до 25 тысяч рублей за устроенного на работу фельдшера или медсестру.

В министерстве также напомнили, что в Московской области действует несколько программ поддержки медиков, они касаются как различных выплат, так и решения жилищного вопроса.

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#минздрав мо
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#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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Глава Роспотребнадзора рассказала, кого ждет очередная прививка от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Попова: вакцинация от COVID-19 будет делаться по показаниям
17 сентября 2024, 05:30

Фото: istock/Pedro Merino Higueras

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время в России не планируется проведение массовой вакцинации от коронавируса. В интервью РИА Новости она подчеркнула, что подобная процедура может быть назначена только по индивидуальным показаниям лечащих врачей.

«На сегодняшний день массовая вакцинация от COVID-19 не стоит на повестке дня. Однако, если возникнут индивидуальные медицинские показания, врачи могут рекомендовать прививки», — сказала Попова.
По её словам, основной акцент сейчас делается на массовую вакцинацию против гриппа, так как его последствия остаются серьёзными.

Напомним, циркулирующий вариант коронавируса теряет свою патогенность и летальность. Об этом рассказал руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев. По словам эксперта, вирус адаптировался к человеческому организму и больше не вызывает тяжелых пневмоний. Зверев напомнил, что еще ни одна эпидемия не приводила к гибели всей человеческой популяции.

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#врачи
#эпидемия
#прививки
#вакцинация
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Врач Умнов призвал не есть булочки с корицей осенью из-за смертельной опасности
16 сентября 2024, 20:20

Фото: iStock/chas53

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что осенью лучше не употреблять булочки с корицей из-за содержащихся в них трансжиров.
По его словам, эти трансжиры образовывают бляшки на стенках сосудах, что чревато инсультами, инфарктами и другими опасными заболеваниями.

«Осенью лучше не есть булочки с корицей. Они содержат быстрые углеводы. Поступающие углеводы преобразуются в жиры, что чревато жировыми отложениями на стенках внутренних органов. Они содержат трансжиры, образующие атеросклеротические бляшки, что угрожает инфарктами, инсультами, тромбозами брыжеечных артерий», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Он добавил, что также осенью не рекомендуются печеные яблоки, глинтвейн и тыквенный латте.

Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина не рекомендовала есть арбуз с хлебом, особенно гипертоникам.

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