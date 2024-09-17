Лобненские врачи поставили на ноги мужчину с разрывом крестообразной связки колена

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Лобненской больницы вернули способность ходить пациенту с разрывом крестообразной связки колена. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В стационар обратился 25-летний молодой человек, получивший травму во время футбольной тренировки. Он жаловался на боль в коленном суставе, а также невозможность согнуть или разогнуть ногу. У него были смещены мениск и кости голени. Рентген и МРТ подтвердили разрыв передней крестообразной связки.
Пациенту заменили порванную связку сухожилием из голени. Операция длилась более полутора часов и началась с забора трансплантата.
Как отметили в ведомстве, разрыв передней крестообразной связки – одна из самых частых травм колена. Если оставить его без лечения, связка не срастётся. Начнётся разрушение мениска и хряща коленного сустава.
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Пациенту заменили порванную связку сухожилием из голени. Операция длилась более полутора часов и началась с забора трансплантата.
«Чуть ниже колена мы сделали небольшой разрез и специальными инструментами взяли фрагмент сухожилия малоберцовой мышцы. Затем очистили его от мышечной ткани, прошили специальными нитями и подержали в растянутом состоянии, чтобы исключить в дальнейшем его растяжение в суставе. Концы готового трансплантата закрепили на бедре и большеберцовой кости. Функция колена была восстановлена», – рассказал врач-травматолог Руслан Салахеев.Сейчас пациент выписан. Он восстанавливает подвижность колена с помощью реабилитации и лечебной физкультуры.
Как отметили в ведомстве, разрыв передней крестообразной связки – одна из самых частых травм колена. Если оставить его без лечения, связка не срастётся. Начнётся разрушение мениска и хряща коленного сустава.
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Лора Луганская