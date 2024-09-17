«Сама себя била по животу»: юрист раскрыл, как клиники калечат людей и можно ли себя защитить

Фото: iStock/Ninoon
Благодаря успехам современной медицины, все больше пар имеют возможность стать счастливыми родителями. Тенденция обращения в центры планирования семьи и репродукции набирает популярность из года в год, однако иногда пациенты вместо долгожданного потомства получают серьезные проблемы со здоровьем
О том, как обезопасить себя от псевдодокторов и доказать, что вред был причинен действиями конкретной клиники в беседе с «Радио 1» рассказал управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша.
На вопрос о том, нужно ли обращать внимание на документы, разрешающие клинике оказывать услуги, Кваша ответил, что это является «самим собой разумеющимся» и люди должны сами понимать, кому доверяют свое здоровье и жизнь.
Кваша также рассказал, как поступить в том случае, если здоровью был причинен ущерб вследствие некачественно оказанных медицинских услуг.
Юрист привел пример из жизни клиентки, которая сделала операцию по исправлению формы носа. Девушке услугу оказали недобросовестно, и она обратилась в другую клинику для коррекции. Это усугубило ситуацию в части сбора доказательств.
Вторым важным этапом, по словам юриста, является обращение к специалисту или к экспертной организации, к другому врачу или медицинской организации, которые дадут заключение.
Он также рассказал о случае с клиенткой, которая обратилась в в центр репродуктологи с целью заморозить яйцеклетку. Врачи учреждения назвали операцию достаточно простой и заверили, что через несколько часов женщина сможет отправиться домой. Однако после выхода из наркоза пациентка испытывала слабость и боли, о чем сообщила врачу. Жалобы женщины остались без внимания. Спустя некоторое время у пациентки клиники открылось внутреннее кровотечение. Благодаря тому, что рядом с пострадавшей находилась подруга, которая вызвала скорую помощь, летального исхода удалось избежать. Женщину экстренно госпитализировали и провели операцию. В результате халатных действий врачей из клиники репродуктологи женщина едва не лишилась жизни, потеряв около двух литров крови.
Фото: iStock/Chainarong Prasertthai
При этом руководство учреждения всячески снимает с себя ответственность за произошедшее и обвиняет во всем свою пациентку.
В центре также сообщили, что существует 2-3% того, что оперируемый столкнется с подобными осложнениями. При этом изначально о рисках никто не предупреждал.
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«Здесь стоит ориентироваться на отзывы и рекомендации своих друзей. Потому, что все-таки отзывы на сайтах, на площадках, которые мы все видим, они могут быть куплены, могут быть исправлены, негативные удаляются. Это не может служить ориентиром для выбора клиники, которой можно довериться. Поэтому только через людей, которые проходили данную процедуру, соответственно, у того же врача, желательно, потому что от врача к врачу услуга тоже может меняться. Хотя любая клиника должна вести к безопасности всех процессов, независимо от того, кто данную процедуру выполняет», – порекомендовал юрист.
На вопрос о том, нужно ли обращать внимание на документы, разрешающие клинике оказывать услуги, Кваша ответил, что это является «самим собой разумеющимся» и люди должны сами понимать, кому доверяют свое здоровье и жизнь.
«В принципе, мы сейчас не обсуждаем какие-то клиники, которые работают без документов. На это, в целом, у любого человека должен работать инстинкт самосохранения, чтобы не отдавать себя в руки людей, которые не получили лицензию, которые без профессионального медицинского образования. Я, конечно, полагаю, что есть такие люди, кто в режиме экономии идет и это делает где-нибудь у подручных мастеров. Это часто в косметологии встречается, когда какая-нибудь девушка отучилась на курсах, не имея при этом высшего медицинского образование или даже среднего. Или по видеоурокам учится, а потом делает инъекции своим пациентам. Но это, опять же, люди должны сами понимать в чьи руки вы отдаете свою жизнь, свое здоровье. Конечно, любая клиника должна работать с лицензией, и они не должны быть просрочены. Это само собой разумеющиеся», – пояснил эксперт.
Фото: iStock/smolaw11
Кваша также рассказал, как поступить в том случае, если здоровью был причинен ущерб вследствие некачественно оказанных медицинских услуг.
«Здесь главное – это своевременность обращения к юристу. Важно не упустить момент и собрать доказательства. Есть ситуации, когда люди боятся, стесняются, надеются, что всё восстановится, всё как-то само собой с растётся. Тем самым они ухудшают свое положение с позиции доказывания в последующим процессе», – рассказал Кваша.
Юрист привел пример из жизни клиентки, которая сделала операцию по исправлению формы носа. Девушке услугу оказали недобросовестно, и она обратилась в другую клинику для коррекции. Это усугубило ситуацию в части сбора доказательств.
«Вот здесь сложно доказать, что первопричиной явилась первая операция. Поэтому если что-то сучилось, мы идем в клинику первым делом, запрашиваем выписку из нашей карты, чтобы нам предоставили все документы относительно того, какие процедуры проводились, какие анализы брались, каким было состояние здоровья, чтобы исключить подделку документов. К сожалению, такое бывает, что в случае спорных ситуаций с клиентом клиника собирает всех и начинает думать, как найти выход из данной ситуации, выкручивая все так, что пациент виноват сам, потому что нарушил какие-то требования, о чем-то не сказал, о чем-то был предупрежден, но никак не это не отреагировал. Поэтому самое важное – взять копию всех материалов», – советует эксперт.
Вторым важным этапом, по словам юриста, является обращение к специалисту или к экспертной организации, к другому врачу или медицинской организации, которые дадут заключение.
«Если были какие-то последствия, которые повлекли вред здоровью, то это необходимо зафиксировать. И чем этот временной лаг между проведенной операцией и последующей фиксацией повреждений меньше, тем больше шансов, что клиника отвертеться не сумеет», – объяснил Кваша.
Он также рассказал о случае с клиенткой, которая обратилась в в центр репродуктологи с целью заморозить яйцеклетку. Врачи учреждения назвали операцию достаточно простой и заверили, что через несколько часов женщина сможет отправиться домой. Однако после выхода из наркоза пациентка испытывала слабость и боли, о чем сообщила врачу. Жалобы женщины остались без внимания. Спустя некоторое время у пациентки клиники открылось внутреннее кровотечение. Благодаря тому, что рядом с пострадавшей находилась подруга, которая вызвала скорую помощь, летального исхода удалось избежать. Женщину экстренно госпитализировали и провели операцию. В результате халатных действий врачей из клиники репродуктологи женщина едва не лишилась жизни, потеряв около двух литров крови.
Фото: iStock/Chainarong Prasertthai
При этом руководство учреждения всячески снимает с себя ответственность за произошедшее и обвиняет во всем свою пациентку.
«Откуда мы знаем, что это вы не сами себя били по животу и таким образом вас открылась кровотечение», – заявляют пострадавшей.
В центре также сообщили, что существует 2-3% того, что оперируемый столкнется с подобными осложнениями. При этом изначально о рисках никто не предупреждал.
«Мы хотим донести до широкой массы населения, до девушек, которые об этом думают, что это не такая простая операция. Если едете на операцию, то не одна: с партнером, подругой, чтобы это можно было проконтролировать», – посоветовал Кваша.
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Анастасия Хохлова