Специалисты МОДКТОБ рассказали про самую удобную обувь

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Сабо — самый популярный вид обуви среди сотрудников МОДКТОБ. Они не только удобны, но и привлекательны, а также с их помощью можно выразить свою индивидуальность с благодаря ярким джибитсам. Об этом сообщили в МОДКТОБ.
Московская областная детская клиническая травматолого-ортопедическая больница уже более 100 лет предоставляет плановую и экстренную травматолого-ортопедическую помощь детям и подросткам Московской области. В лечебном процессе участвуют 43 врача, среди которых 7 кандидатов медицинских наук, 7 заслуженных работников здравоохранения Московской области и 14 врачей высшей квалификационной категории.«Джибитсы – маленькие украшения для сабо. Они похожи на маленькие значки, их вставляют в небольшие отверстия на передней части изделия», — прокомментировал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
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