Подмосковные дерматологи предупредили о клещевом боррелиозе в Московском регионе

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Заражённость клещей возбудителями Лайм-боррелиоза в Московском регионе составляет 10-30%. А вот клещевой энцефалит на территории Москвы и области не распространён. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
На тело человека насекомые могут переместиться с земли, кустарника или упасть с дерева. Защититься от клещей можно, обработав одежду репеллентами перед выходом на улицу, регулярно осматриваясь, надевая прилегающую к телу одежду и головной убор.
Она добавила, что, если вы нашли на себе клеща, надо срочно обратиться к врачу для его удаления. После этого нужно сдать клеща на лабораторный анализ на наличие возбудителей заболеваний.
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«Самый действенный способ профилактики клещевого энцефалита – вакцинация. Рекомендуем прививаться до периода активности клещей, чтобы к вирусу успел сформироваться иммунитет. При появлении изменений на коже после присасывания клеща нужно незамедлительно обратиться к врачу, так как высыпания на коже могут быть проявлением болезни Лайма», – предупредила замглавврача по медицинской части Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера – врач-дерматовенеролог Елена Авербух.
Она добавила, что, если вы нашли на себе клеща, надо срочно обратиться к врачу для его удаления. После этого нужно сдать клеща на лабораторный анализ на наличие возбудителей заболеваний.
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Лора Луганская