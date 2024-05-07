В Московской области наладили паллиативную помощь при бронхиальной астме

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Подмосковье организована выдача медицинского оборудования для респираторной поддержки больных бронхиальной астмой на дому в комфортных для пациента и его близких условиях. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«Чтобы получить аппарат для вентиляции легких, кислородный концентратор, откашливатель и другое оборудование, нужно обратиться к участковому терапевту или специалисту. Важно продолжать основное лечение, которое включает ингаляционные препараты, глюкокортикостероиды и другие медикаменты. Также необходимо обеспечить комфортные условия для пациента: чистый воздух, его увлажнение и устранение возможных аллергенов. Среди них могут быть домашняя пыль, пыльца растений или хитин насекомых - тараканов, пищевые аллергены», – рассказала руководитель координационного центра паллиативной помощи Анна Шестакова.В ведомстве добавили, что необходимо обеспечить пациенту психологическую поддержку. Получить круглосуточную поддержку сотрудников Паллиативной службы Московской области можно по телефону 8(498) 683-83-83
Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, возникающее из-за действия аллергенов. Основные симптомы болезни – затруднённое дыхание или даже удушье, кашель, хрипы в груди. Астма может возникнуть в любом возрасте, но чаще ей подвержены маленькие дети. У половины пациентов болезнь развивается до 10 лет.
Среднетяжёлое и тяжёлое течение астмы может привести к хронической дыхательной недостаточности и, как следствие, инвалидности. Такие пациенты являются паллиативными и нуждаются в респираторной поддержке.
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Лора Луганская