В Подмосковье с помощью кардиопульта дистанционно расшифровали около 150 тыс. ЭКГ

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Подмосковье сотрудники кардиопульта с начала года дистанционно расшифровали около 150 тыс. электрокардиограмм. Такими данными поделились в пресс-службе регионального Минздрава.
Кардиопульт работает на областной станции скорой помощи. Это консультационной центр, который помогает находящимся на вызове бригадам. Кардиологи дистанционно расшифровывают ЭКГ, которую выполняет бригада, и принимает решение о необходимости госпитализации больного.
Работу кардиопульта наладили благодаря оснащению бригад Московской областной станции скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Если у пациента выявляют острую сердечно-сосудистую патологию, бригада госпитализирует его в один из сосудистых центров Подмосковья.
Читайте также:
Лобненские врачи спасли пациента с ножевым ранением в сердце
Жуковские врачи спасли пациента, принявшего вытекающую из мозга жидкость за насморк
Для больниц Подмосковья закупят более 140 аппаратов ИВЛ
«Врачи кардиопульта помогают медикам на вызове удостовериться в правильности диагноза, что влияет на выбор тактики лечения. С начала года было проведено почти 150 тыс. дистанционных консультаций. В итоге госпитализация понадобилась лишь в 8% случаев. Всего же за время работы кардиопульта врачи выполнили более 900 тыс. расшифровок», – заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Работу кардиопульта наладили благодаря оснащению бригад Московской областной станции скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Если у пациента выявляют острую сердечно-сосудистую патологию, бригада госпитализирует его в один из сосудистых центров Подмосковья.
Читайте также:
Лобненские врачи спасли пациента с ножевым ранением в сердце
Жуковские врачи спасли пациента, принявшего вытекающую из мозга жидкость за насморк
Для больниц Подмосковья закупят более 140 аппаратов ИВЛ
Лора Луганская