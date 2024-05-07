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В Подмосковье с помощью кардиопульта дистанционно расшифровали около 150 тыс. ЭКГ

07 мая 2024, 21:17
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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В Подмосковье сотрудники кардиопульта с начала года дистанционно расшифровали около 150 тыс. электрокардиограмм. Такими данными поделились в пресс-службе регионального Минздрава.
Кардиопульт работает на областной станции скорой помощи. Это консультационной центр, который помогает находящимся на вызове бригадам. Кардиологи дистанционно расшифровывают ЭКГ, которую выполняет бригада, и принимает решение о необходимости госпитализации больного.
«Врачи кардиопульта помогают медикам на вызове удостовериться в правильности диагноза, что влияет на выбор тактики лечения. С начала года было проведено почти 150 тыс. дистанционных консультаций. В итоге госпитализация понадобилась лишь в 8% случаев. Всего же за время работы кардиопульта врачи выполнили более 900 тыс. расшифровок», – заявил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.


Работу кардиопульта наладили благодаря оснащению бригад Московской областной станции скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Если у пациента выявляют острую сердечно-сосудистую патологию, бригада госпитализирует его в один из сосудистых центров Подмосковья.

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#московская область
Подмосковные дерматологи предупредили о клещевом боррелиозе в Московском регионе
07 мая 2024, 21:45

Фото: Istockphoto / nechaev-kon

Заражённость клещей возбудителями Лайм-боррелиоза в Московском регионе составляет 10-30%. А вот клещевой энцефалит на территории Москвы и области не распространён. Такими данными поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
На тело человека насекомые могут переместиться с земли, кустарника или упасть с дерева. Защититься от клещей можно, обработав одежду репеллентами перед выходом на улицу, регулярно осматриваясь, надевая прилегающую к телу одежду и головной убор.
«Самый действенный способ профилактики клещевого энцефалита – вакцинация. Рекомендуем прививаться до периода активности клещей, чтобы к вирусу успел сформироваться иммунитет. При появлении изменений на коже после присасывания клеща нужно незамедлительно обратиться к врачу, так как высыпания на коже могут быть проявлением болезни Лайма», – предупредила замглавврача по медицинской части Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера – врач-дерматовенеролог Елена Авербух.
Она добавила, что, если вы нашли на себе клеща, надо срочно обратиться к врачу для его удаления. После этого нужно сдать клеща на лабораторный анализ на наличие возбудителей заболеваний.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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Врач Конев назвал предельный возраст вождения
Врач Конев призвал не садиться за руль после 75 лет
07 мая 2024, 20:42

Фото: iStock/AND-ONE

Ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев заявил, что человеку после 75 лет не следует водить автомобиль.
«Я считаю, что предельный возраст, в котором человеку дозволено садиться за руль, не должен превышать 75 лет. Именно в это время у пожилого человека начинается старость, и все биологические процессы в его организме замедляются, включая реакцию на происходящие вокруг события. Так что продлевать водительские права людям, достигшим такого возраста, категорически нельзя!» — высказал мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Конев.

А вот геронтолог, доктор медицинских наук Кирилл Прощаев заявлял о пользе вождения автомобиля для пожилых, поскольку это, как и любой другой мыслительный процесс, развивает память, внимание и реакции.

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#права
#возраст
#память
#мнение
#водительские права
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Россиянам раскрыли ещё одну опасность тату
Врач Черемушкин: Тату может затруднить распознание рака кожи
07 мая 2024, 20:17

Фото: iStock/LightFieldStudios

Врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин заявил, что татуировки могут помешать вовремя заметить развитие болезни.
«Татуировки — это травматизация кожи. Не стоит делать их в тех зонах, где имеются хронические изменения. Татуировка не может стать причиной развития рака кожи, однако из-за нее можно легко не заметить раковую опухоль или кожные изменения, являющиеся одним из симптомов», — пояснил в беседе с NEWS.ru Черемушкин.

Кроме этого, красители могут спровоцировать аллергическую реакцию, поэтому людям, склонным к аллергиям, надо быть особенно осторожными.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Еuroonco» Андрей Пылёв в беседе с «Радио 1» объяснял, как по внешним признакам определить опасность родинок.

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#опасность
#онкология
#здоровье
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Нутрициолог Гусакова заявила об уникальной пользе зелёных бананов
07 мая 2024, 20:08

Фото: iStock/bhofack2

Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, что в зелёных бананах содержится большое количество полезных веществ, среди которых витамины А, В6, В9, Е, РР и С, а также магний, калий, кремний, фосфор, железо и натрий.
«Калий способствует укреплению костей и суставов, поддерживает работу почек и отвечает за водный баланс в организме. Содержание магния оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. В зеленом банане содержится 3,2 г сахара, а в спелом — около 12 г. Поэтому стоит отдать предпочтение недозревшим фруктам», — пояснила в беседе с NEWS.ru Гусакова.

А британский диетолог и невролог Эми Райхельт заявила, что употребление в пищу порошка какао в чистом виде может замедлить старение организма благодаря флавоноидам в составе. Так, по мнению специалиста, главное значение имеет формат употребляемого продукта. Для извлечения максимальной пользы необходимо отдать предпочтение порошку какао в чистом виде или горькому шоколаду высокого качества.

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#здоровье
#витамины
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Названа неожиданная причина головной боли
Врач Сумцова: Головная боль может возникать из-за болезни челюсти
07 мая 2024, 19:44

Фото: iStock/fizkes

Врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова рассказала, что причиной головной боли может стать заболевание височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).
«Височно-нижнечелюстной сустав – это один из самых сложных суставов в нашем теле, обеспечивающий движение нижней челюсти. Нарушения в его работе могут вызывать ряд неприятных симптомов, и при отсутствии лечения они могут серьезно ухудшить качество жизни пациента», – добавила в беседе с Газета.ру Сумцова.

Среди причин заболеваний ВНЧС врач назвала неправильный прикус, артрит, износ суставов, травмы челюсти и длительное напряжение мышц лица, часто связанное со стрессом и т.д. Специалист подчеркнула, что каждый случай индивидуален.

При проблемах со здоровьем необходимо обращаться к врачу.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог Наталья Тюрякова заявляла, что чистка зубов сразу после еды может повредить эмаль зубов.

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#зубы
#стоматолог
#нарушения
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Лобненские врачи спасли пациента с ножевым ранением в сердце
07 мая 2024, 19:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Лобненской больницы спасли жизнь мужчине с ножевым ранением в сердце. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 48-летний пациент в тяжёлом состоянии с множественными ножевыми ранениями. После обследования у него выявили у повреждение перикарда сердца и ранение в полость левого желудочка. Кроме того, были задеты левое плечо, подмышечная область и зона паха. Пришлось делать экстренную операцию.
«Мы вскрыли пациенту грудную клетку и сердечную оболочку, ушили ранение и установили дренажи. Затем остановили кровотечение и зашили оставшиеся раны. Из-за большой кровопотери дополнительно провели переливание крови. Две недели пациент провёл в реанимации, после чего был переведён в терапевтическое отделение», – рассказал врач-хирург Лобненской больницы Муратали Керимкулов.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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#подмосковье
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#больница
#операция
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Вирусолог Викулов допустил проникновение штаммов коронавируса FLiRT в Россию
07 мая 2024, 18:09

Фото: iStock/Natakorn Ruangrit

Кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что в Россию могут проникнуть новые штаммы коронавируса FLiRT, поскольку способ передачи их относительно лёгкий — воздушно-капельный.
Таким процессам может поспособствовать и растущий туристический поток.

«Сейчас он продолжает распространяться, уже более 20% его доля среди всех случаев заражения, но отмечается общее снижение заболеваемости в мире. И всё-таки специалисты не сбрасывают со счетов эту разновидность, так как она представляет определённую опасность. Идет расшифровка и интерпретация, насколько он может быть болезнетворным и опасным», — добавил в беседе с «Известиями» Викулов.

А врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал об опасности антибиотиков, которая заключается в возможных аллергических реакциях вплоть до анафилактического шока.

«Аллергические реакции могут быть лёгкого течения, такие как крапивница, и тяжёлого — анафилактический шок. Это всё может происходить у человека, который ранее принимал антибиотики. Аллергическая реакция на данные лекарственные препараты может развиться в любой момент», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

Главной же опасностью таких препаратов врач назвал антибиотикорезистентность.

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#врач
#препараты
#антибиотики
#коронавирус
#вирусолог
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Жуковские врачи спасли пациента, принявшего вытекающую из мозга жидкость за насморк
07 мая 2024, 14:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Жуковской больницы спасли жизнь пациенту с насморком, которым оказалась вытекающая из мозга жидкость. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 35-летний мужчина с жалобами на насморк, возникающий при наклоне головы. Пациенту провели КТ-цистернографию и выявили дефект основания черепа и твёрдой мозговой оболочки. Выделения оказались ликвором – спинномозговой жидкостью, вытекающей из головного мозга.

Как выяснилось, несколько месяцев назад мужчина получил черепно-мозговую травму, упав с высоты. Подтекание ликвора грозило ему менингитом, развитием инфекции в головном и спинном мозге.
«С помощи эндоскопа через полость носа хирурги-оториноларингологи провели пластику основания черепа и твёрдой мозговой оболочки. Для закрытия дефекта использовали жировую ткань и фасцию – соединительнотканную оболочку бедренной мышцы пациента», – описал операцию врач-оториноларинголог Жуковской больницы Аветис Мартиросов.
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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#медицина
#минздрав мо
#жуковский
#врачи
#пациенты
#московская область
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В Подмосковье проверили зрение порядка 350 детей
07 мая 2024, 13:00

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 350 детей прошли через кабинет охраны зрения НИКИ детства с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Благодаря работе нового кабинета охраны зрения в регионе стало проще проверить зрение у самых маленьких жителей Подмосковья.

«Свыше 350 детей с начала года прошли у нас осмотр и лечение. Приезжают к нам юные жители Подмосковья с 3 до 17 лет с миопией, спазмом аккомодации, гиперметропией, амблиопией, а также сходящимся и расходящимся косоглазием. Чаще всего эти патологии выявляются в раннем возрасте во время прохождения плановых медосмотров. Наиболее встречаемые виды нарушения зрения у детей: близорукость, дальнозоркость, астигматизм и косоглазие», — поделилась руководитель кабинета охраны зрения, врач-педиатр Светлана Кондратенко.

Стоит отметить, чтобы попасть на прием необходимо получить направление от офтальмолога и участкового педиатра.

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