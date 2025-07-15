«Грибок и плоскостопие»: россиян предупредили об опасности ежедневной носки кроксов
Дерматолог Мухина: Кроксы могут негативно сказаться на осанке
Длительная носка кроксов несет серьезную опасность для здоровья. Об этом рассказала врач-дерматолог и инфекционист Марият Мухина.
Любая резиновая обувь не может обеспечить достаточной вентиляции и защиты для ног, отметила эксперт.
«Резина может создавать парниковый эффект на коже и тёплую, влажную среду, способствующую размножению бактерий и грибков, что увеличивает риск развития кожных инфекций», — рассказала Мухина в беседе с Life.ru.
Она также предупредила, что регулярная носка кроксов может привести к нарушению опорно-двигательного аппарата. В резиновой обуви есть риск развития плоскостопия, мозолей и натоптышей. Кроме того, такая обувь негативно сказывается на походке и осанке, а также приводит к возникновению болей в спине и суставах.
По словам Мухиной, любая резиновая обувь не предназначена для длительной носки.