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«Грибок и плоскостопие»: россиян предупредили об опасности ежедневной носки кроксов

Дерматолог Мухина: Кроксы могут негативно сказаться на осанке
Фото: iStock/clovercity

Длительная носка кроксов несет серьезную опасность для здоровья. Об этом рассказала врач-дерматолог и инфекционист Марият Мухина.



Любая резиновая обувь не может обеспечить достаточной вентиляции и защиты для ног, отметила эксперт.

«Резина может создавать парниковый эффект на коже и тёплую, влажную среду, способствующую размножению бактерий и грибков, что увеличивает риск развития кожных инфекций», — рассказала Мухина в беседе с Life.ru.

Она также предупредила, что регулярная носка кроксов может привести к нарушению опорно-двигательного аппарата. В резиновой обуви есть риск развития плоскостопия, мозолей и натоптышей. Кроме того, такая обувь негативно сказывается на походке и осанке, а также приводит к возникновению болей в спине и суставах.

По словам Мухиной, любая резиновая обувь не предназначена для длительной носки.
Элина Позднякова

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