«Грибок и плоскостопие»: россиян предупредили об опасности ежедневной носки кроксов

15 июля 2025, 13:13

Дерматолог Мухина: Кроксы могут негативно сказаться на осанке

Фото: iStock/clovercity

Длительная носка кроксов несет серьезную опасность для здоровья. Об этом рассказала врач-дерматолог и инфекционист Марият Мухина.





Любая резиновая обувь не может обеспечить достаточной вентиляции и защиты для ног, отметила эксперт.





«Резина может создавать парниковый эффект на коже и тёплую, влажную среду, способствующую размножению бактерий и грибков, что увеличивает риск развития кожных инфекций», — рассказала Мухина в беседе с Life.ru.