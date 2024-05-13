В Подмосковье врачи спасли женщину, которая подавилась шашлыком

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В Сергиевом Посаде врачи спасли женщину, которая подавилась шашлыком во время пикника. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Бригада скорой помощи доставила 55-летную женщину в приёмное отделение Сергиево-Посадской больницы.
Специалист настоятельно рекомендует не спешить во время приёма пищи и тщательно её пережевывать.
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«Трагедией едва не обернулся обычный пикник с шашлыками. При обследовании выяснилось, что кусок мяса застрял в пищеводе. <…> При помощи эндоскопа мы низвели непрожеванный кусок пищи из пищевода в желудок. У пациентки восстановилось глотание, улучшилось дыхание. Женщине не потребовалась госпитализация, она была выписана с дальнейшими рекомендациями врача», — поделилась завотделения хирургии Светлана Александрова.
Специалист настоятельно рекомендует не спешить во время приёма пищи и тщательно её пережевывать.
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Мира Полтева