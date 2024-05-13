Школы паллиативного пациента заработают в четырех городских округах Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Подмосковье начинают работать Школы паллиативного пациента. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Школы паллиативного пациента откроются в Клину, Химках, Красногорске и Солнечногорске.
Первые занятия в школах стартуют уже 13 мая в 12:30 в Химках. График и темы следующих занятий можно будет найти на портале паллиативной помощи и сайтах больниц.
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«Паллиативные пациенты зачастую нуждаются в постоянном уходе. Чтобы помочь родственникам организовать комфортные условия для паллиативного больного в домашних условиях, мы запускам Школы паллиативного пациента в 4-х больницах. Обучение будет проводиться врачами паллиативной медицинской помощи, психологами и специалистами смежный сфер», — поделился министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Первые занятия в школах стартуют уже 13 мая в 12:30 в Химках. График и темы следующих занятий можно будет найти на портале паллиативной помощи и сайтах больниц.
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Мира Полтева