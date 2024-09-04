Губернатор Воробьёв наградил лучших детских врачей Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв наградил лучших детских врачей региона. Он принял участие в открытии V Съезда детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство».
«Сегодня участие в нашей конференции принимают представители 48 регионов. Хочу также сказать слова благодарности тем, кто дистанционно может смотреть, слушать и предлагать наработки», – сказал губернатор, открывая съезд в Доме правительства Московской области.Он вручил лучшим специалистам почётные награды от президента. Звания заслуженных врачей России удостоились участковый педиатр из Фрязина Елена Десятова и главврач областного центра охраны материнства и детства в Люберцах Татьяна Мельник.
Несколько специалистов получили благодарности губернатора за вклад в медицинское обслуживание детского населения Подмосковья и высокий профессионализм.
Юбилейный Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство» – крупнейшее мероприятие 2024 года для педиатров и врачей других специальностей, обеспечивающих здоровье детей. Он открылся 4 сентября в Доме правительства Московской области в Красногорске и продолжится до 6 сентября. 5 и 6 сентября съезд продолжит работу в онлайн-формате на платформе.
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