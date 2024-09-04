Воробьёв: в Московской области ежегодно рождаются 80-90 тысяч детей

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В Подмосковье каждый год на свет появляются 80-90 тысяч новорождённых. Поэтому было крайне важно создать в регионе высокотехнологичные перинатальные центры.
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, открывая в Красногорске V Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство».
Как отметил губернатор, на съезд в Подмосковье собрались детские врачи из почти 50 регионов России.
На мероприятии, которое объединяет врачей из Подмосковья и других регионов страны, будут обсуждать актуальные проблемы профилактики, диагностики и лечения заболеваний у детей, медицинской реабилитации.
Сообщается, что главная цель съезда – создание единой инновационной междисциплинарной образовательной площадки для эффективного взаимодействия врачей Московской области, обмена опытом с ведущими специалистами из регионов и зарубежных стран.
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«Вы знаете, что наш президент реализует масштабную программу, которая десятилетие назад предполагала радикальное снижение детской смертности. И тогда по всей стране было объявлено о строительстве больших перинатальных центров. У нас рождается 80-90 тысяч ребятишек, в зависимости от года. И для нас было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность в снижении смертности и оказание первой помощи при рождении», – сказал Воробьёв на открытии съезда.
Как отметил губернатор, на съезд в Подмосковье собрались детские врачи из почти 50 регионов России.
«Очень рад видеть в этом зале врачей-профессионалов, которые посвятили свою жизнь лечению и спасению детей с первого дня. Для нас очень ценно, что сегодня в съезде принимают участие люди интересующиеся, люди знающие. Нам очень приятно, что сегодня здесь присутствуют представители 48 регионов. Хочу высказать благодарность тем, кто также дистанционно имеет возможность смотреть, слушать, предлагать свои самые лучшие наработки», – отметил глава региона.Юбилейный Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство» считается крупнейшим мероприятием 2024 года для педиатров и врачей других специальностей, обеспечивающих здоровье российских детей. Он открылся 4 сентября в Доме правительства Московской области в Красногорске и продолжится до 6 сентября. При этом 5 и 6 сентября съезд продолжит работу в онлайн-формате на платформе.
На мероприятии, которое объединяет врачей из Подмосковья и других регионов страны, будут обсуждать актуальные проблемы профилактики, диагностики и лечения заболеваний у детей, медицинской реабилитации.
Сообщается, что главная цель съезда – создание единой инновационной междисциплинарной образовательной площадки для эффективного взаимодействия врачей Московской области, обмена опытом с ведущими специалистами из регионов и зарубежных стран.
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Лора Луганская