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Воробьёв: в Московской области ежегодно рождаются 80-90 тысяч детей

04 сентября 2024, 12:17
Фото: 360 / скриншот

Фото: 360 / скриншот

Оригинал
В Подмосковье каждый год на свет появляются 80-90 тысяч новорождённых. Поэтому было крайне важно создать в регионе высокотехнологичные перинатальные центры.
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, открывая в Красногорске V Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство».
«Вы знаете, что наш президент реализует масштабную программу, которая десятилетие назад предполагала радикальное снижение детской смертности. И тогда по всей стране было объявлено о строительстве больших перинатальных центров. У нас рождается 80-90 тысяч ребятишек, в зависимости от года. И для нас было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность в снижении смертности и оказание первой помощи при рождении», – сказал Воробьёв на открытии съезда.


Как отметил губернатор, на съезд в Подмосковье собрались детские врачи из почти 50 регионов России.
«Очень рад видеть в этом зале врачей-профессионалов, которые посвятили свою жизнь лечению и спасению детей с первого дня. Для нас очень ценно, что сегодня в съезде принимают участие люди интересующиеся, люди знающие. Нам очень приятно, что сегодня здесь присутствуют представители 48 регионов. Хочу высказать благодарность тем, кто также дистанционно имеет возможность смотреть, слушать, предлагать свои самые лучшие наработки», – отметил глава региона.
Юбилейный Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство» считается крупнейшим мероприятием 2024 года для педиатров и врачей других специальностей, обеспечивающих здоровье российских детей. Он открылся 4 сентября в Доме правительства Московской области в Красногорске и продолжится до 6 сентября. При этом 5 и 6 сентября съезд продолжит работу в онлайн-формате на платформе.

На мероприятии, которое объединяет врачей из Подмосковья и других регионов страны, будут обсуждать актуальные проблемы профилактики, диагностики и лечения заболеваний у детей, медицинской реабилитации.

Сообщается, что главная цель съезда – создание единой инновационной междисциплинарной образовательной площадки для эффективного взаимодействия врачей Московской области, обмена опытом с ведущими специалистами из регионов и зарубежных стран.

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#андрей воробьёв
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#врачи
#педиатр
#дети
#здравоохранение
Диетолог Пичугина назвала способы «поселить» в кишечнике полезную микрофлору
04 сентября 2024, 13:03

Фото: iStock/SewcreamStudio

Микрофлора кишечника участвует в формировании иммунитета и производит необходимые организму аминокислоты. Для того, чтобы в микрофлоре было больше полезных бактерий, рекомендуется добавить повседневный рацион ряд продуктов. О них рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«Микрофлора кишечника поддерживает синтез иммуноглобулинов, подавляет хроническое воспаление, снижает риск развития ожирения, аллергии, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. Полезные бактерии попадают в кишечник с «живыми» ферментированными продуктами, то есть полученными в результате брожения», — сказала Пичугина.
В частности, полезные бактерии можно получить, употребляя кисломолочные продукты, лучше всего — с коротким сроком годности.

«Это кефир, йогурт, простокваша, ряженка, ацидофилин, творог и сыр. Такие продукты содержат молочнокислые бактерии, которые способны поддерживать нормальный состав кишечной микрофлоры человека, препятствовать гнилостным процессам и усиливать антитоксическую функцию печени», — пояснила диетолог.
Она добавила, что эти продукты также богаты витамином А, витаминами группы В, кальцием, магнием, железом и калием.

Кроме того, Инна Пичугина порекомендовала есть растительные ферментированные продукты: квашеную капусту, напиток чайного гриба, мочёные яблоки, квас, хлеб со злаками и солёные овощи.

«Соленья должны быть приготовлены по технологии «соль-вода-пряности», а не маринованные с уксусом», — подчеркнула эксперт.
При этом она предупредила, что ферментированные продукты могут вызвать временный дискомфорт в желудке и вздутие живота, а также усилить выработку желудочного сока, поэтому людям с болезнями ЖКТ следует с осторожностью употреблять такую пищу и отказываться от неё в период обострений. Кроме того, гипертоникам и людям с больными почками рекомендуется быть осторожнее с соленьями.

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#диетолог
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#московская область
#минздрав мо
#подмосковье
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Воробьёв призвал педиатров обмениваться передовым опытом в детском здравоохранении
Воробьёв призвал педиатров обмениваться передовым опытом
04 сентября 2024, 12:31

Фото: 360 / скриншот

Врачам-педиатрам необходимо объединить усилия, чтобы обмениваться самым передовым опытом в детском здравоохранении.
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, открывая V Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство». Он рассказал о соответствующей президентской инициативе.
«Очень серьёзный и заметный вызов мы увидели в первичном звене. Участковый педиатр несёт на себе очень тяжелую ношу, очень занят. К нему обращаются те, кто живёт вокруг, в надежде помочь своему ребёнку. В одно из воскресений меня позвонил Владимир Владимирович Путин и сказал, что обязательно нужно объединить врачей, чтобы лучшие практики, в том числе участковых педиатров, могли реализовываться, чтобы врачи могли узнавать новое. Мы стараемся, в том числе на сегодняшней встрече, преследовать эту цель, чтобы педиатры не только жили в своём насыщенном и занятом мире, но и старались узнавать новое. Мир движется, и мы не имеем права отставать», – отметил Воробьёв.
Юбилейный Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство» - крупнейшее мероприятие 2024 года для педиатров и врачей других специальностей, обеспечивающих здоровье детей. Он открылся 4 сентября в Доме правительства Московской области в Красногорске и продолжится до 6 сентября. 5 и 6 сентября съезд продолжит работу в онлайн-формате на платформе.

На мероприятии, которое объединяет врачей из Подмосковья и других регионов страны, будут обсуждать актуальные проблемы профилактики, диагностики и лечения заболеваний у детей, медицинской реабилитации.

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#здравоохранение
#дети
#врачи
#педиатр
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#красногорск
#дпмо
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Маммографию по самозаписи с начала года прошли более 12 тыс. жительниц Подмосковья
04 сентября 2024, 10:34

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области маммографию по самозаписи с начала года прошли более 12 тыс. женщин. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Одно из самых распространённых онкозаболеваний у женщин – рак молочной железы. С возрастом риск его развития повышается, и важно вовремя проходить диагностику. Призываем женщин старше 40 лет регулярно делать маммографию. В Подмосковье для удобства пациенток на этот вид исследования открыта самозапись. С начала года такой возможностью воспользовались свыше 12 тыс. жительниц. У 1,2 тыс. из них выявили отклонения. Всех их направлены на дополнительную диагностику и лечение», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Самозапись на исследование доступна жительницам региона старше 40 лет, не проходившим маммографию более двух лет. Записаться можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

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#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#минздрав мо
#цифровизация
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Нейрохирурги из Мытищ предотвратили паралич пациентов с «травмой ныряльщика»
04 сентября 2024, 10:21

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Мытищинской больницы предотвратили парализацию пациентов с «травмой ныряльщика». Они поступили в приёмный покой в последние жаркие недели августа, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Двое мужчин и девушка отдыхали в разных местах и неудачно нырнули на мелководье. Один получил травму шейного отдела позвоночника, второй – грудного отдела с множественными переломами позвонков. У девушки была травмирована шея, ноги полностью парализованы, а рука почти обездвижена.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Компрессионные переломы шейного отдела позвоночника называют «травмой ныряльщика», так как подобные травмы чаще всего получают на воде. Они опасны обездвижением, нарушением дыхания, мочеиспускания и опорожнения кишечника. Пострадавший может остаться тяжёлым инвалидом. При таких травмах важно, чтобы пациент быстро получил высокотехнологичную хирургическую помощь. Это повышает шансы восстановиться.
«Мы оперативно прооперировали всех пострадавших. Выполнили декомпрессию спинного мозга с последующей стабилизацией. Хирургические вмешательства длились от 3 до 6 часов под контролем операционного микроскопа и компьютерной томографии. Они прошли успешно. У пациентов улучшилась неврологическая картина, а у девушки исчез паралич ног, уменьшился парез руки», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Сергей Сергеев.
Девушку через две недели выписали на раннюю реабилитацию. Молодых людей тоже выписали из стационара под амбулаторное наблюдение.

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#здравоохранение
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#врачи
#хирург
#пациенты
#травмы
#подмосковье
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Российские и зарубежные педиатры побывали в Детском центре имени Рошаля
03 сентября 2024, 18:38

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске посетили врачи, которые примут участие в V Всероссийском конгрессе с международным участием «5П Детская медицина». Это специалисты из 50 регионов России и 13 стран – Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Италии и Израиля.
Врачи познакомилась с современными операционными, в том числе роботизированной, осмотрели реанимационные и центр телемедицинских консультаций. Центр оснащён передовым оборудованием.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«В преддверии открытия конгресса мы с коллегами посетили Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где ознакомились с передовыми методами диагностики и лечения. Обсудили актуальные проблемы в области детского здравоохранения, новейшие технологии, поделились опытом нашего региона», – рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Съезд педиатров стартует 4 сентября и продлится три дня. Его основная тема – инновационные технологии в диагностике, терапии и реабилитации в педиатрии. Главный организатор мероприятия – НИКИ детства Московской области.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

ДКЦ – флагманский проект в сфере здравоохранения Подмосковья. Он стал координатором всех детских учреждений региона. Строительство центра поддержал президент Владимир Путин, а две недели назад он посетил медучреждение и пообщался с врачами.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В клинике работают 1,2 тыс. специалистов со всей страны – лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике. В ДКЦ они оказывают помощь по 28 профилям.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В составе центра – 16 отделений стационара более чем на 460 коек. Ежегодно там могут лечиться около 15 тыс. юных пациентов, а прийти на обследование или консультации – порядка 150 тыс. При этом ДКЦ принимает жителей не только Московской области, но и со всей России.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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#медицина
#здравоохранение
#дети
#красногорск
#подмосковье
#московская область
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#врачи
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«Буквально яд»: Нутрициолог предупредила о последствиях злоупотребления черным чаем
Нутрициолог Коробейникова: безопасная дозировка черного чая — одна кружка в день
03 сентября 2024, 18:37

Фото: istock / Sergei Petrenko

По мнению британских диетологов, черный чай обладает целебным действием. Так, флавоноиды, находящиеся в напитке, уменьшают воспаление в кишечнике и улучшают микрофлору, таким образом снижая количество вредных бактерий.
Нутрициолог, автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова в эфире «Радио 1» рассказала о пользе и вреде черного чая.

Она отметила, что многие исследования ученых могут восприниматься как призыв к вызову. Когда диетолог говорит о пользе черного чая при вздутии, человек может принимать это как доказательство безопасности своего пристрастия, однако самое важное содержится в деталях. Коробейникова заявила, что идеальной дозировкой черного чая является одна кружка в день.
«Плюсы, безусловно, у черного чая есть. У качественного, заварного. Там антиоксиданты, витамины группы В, магний, железо. И те самые флавоноиды, о которых говорит британский диетолог. Там большой спектр достаточно. Правда, в порции чая этих полезных элементов совсем не так много, как хотелось бы. Если мы будем их набирать количеством, то мы просто сорвем себе кишечник вместе со всеми его многочисленными обитателями. И вздутие покажется каким-то детским лепетом», — отметила собеседница.
Она пояснила, что в черном чае содержится достаточно много дубильных веществ, кофеина и при чрезмерном употреблении чая могут начинаться проблемы с ЖКТ. Коробейникова отметила, что диетолог упоминает флавоноиды, растительные вещества, которые улучшают микрофлору кишечника.
«Важно понимать, что тех же самых флавоноидов огромное количество содержится в цитрусовых, в шпинате, в луке, в зеленом чае, облепихе в горьком черном шоколаде (больше 70% какао). Поэтому не только там эти волшебные вещества, а много где еще. Становясь заложником одного продукта, мы лишаем себя возможности быстрее выздоравливать и вовсе не болеть», — пояснила эксперт.
Разнообразить свою тарелку – это задача номер один для любого человека, отметила Коробейникова. Чем больше мы используем продуктов, цветов, витаминов, в том числе, в рационе — тем здоровее кишечник, тем здоровее иммунитет и его ответ на любые неприятности в организме.
«Как и в любом другом чае, в черном есть плюсы, но есть и минусы. Не стоит зацикливаться на одном продукте, это самое-самое важное, что нужно понимать. Чай с шиповником гораздо круче, ромашковый чай, имбирный чай, даже матча модная, тоже у всех есть свои особенности, своя польза, но в меру», — добавила ннутрициолог.
Коробейникова также высказалась о пакетированном чае. По мнению эксперта, стоит отказываться от подобных чаев, ведь никто не знает какая «пыль» там содержится.

«Пакетики я уже сейчас не буду покупать, потому что я не знаю из чего они. Что бы ни написал любой из самых уважаемых брендов на упаковке — мы не знаем, что в пакетиках. Чтобы избежать неприятностей, чтобы минимизировать какой-то даже гипотетический риск, лучше покупать, чтобы было видно, что это листья. Это гораздо безопаснее», — заявила специалситка.
Лучше раз в неделю заварить хороший листовой чай с добавками, чем ежедневно поглощать бесполезный продукт, заверила Коробейникова.

Помимо этого, она обратила внимание на вред чифира.
«Концентрация тех самых веществ, которые не очень хороши в увеличенной концентрации — это экстрим путешествие для сердца, для бедной слизистой кишечника, желудка. Безусловно, уже все понимают, что кофеин – это тот же наркотик. Только в каком-то умеренном, очень-очень умеренном количестве, раз в день он приносит пользу. Когда мы начинаем борщить, в том числе заваривая чефир или настаивая долго-долго и потом выпивая, это уже становится буквально ядом», — подытожила Коробейникова.
Она отметила, что кофеина нет в цикории и гречишном чае.

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#иммунитет
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Российские учёные научились восстанавливать нервы
03 сентября 2024, 18:12

Фото: iStock/Jian Fan

Исследователи Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ им. Сеченова создали имплант для восстановления поврежденных нервов.
Отмечается, что устройство уже протестировано на крысах. Как уточнили исследователи, в основе новой технологии лежит воздействие красного света на нервы.

«В каждой клетке есть свой цикл отправки сигнала, в том числе и для регенерации. Стимуляция позволяет максимально сократить этот цикл, то есть заставить нерв посылать сигнал намного чаще», — отметил в беседе с «Газета.ру» ведущий научный сотрудник НЦМУ «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение», доцент Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского Университета Александр Марков.

Ранее врач-невролог Ольга Зинчева заявляла, что основным ранним признаком деменции является снижение кратковременной памяти.

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«Настоящий суперфуд»: диетолог Дианова раскрыла пользу томатов для уменьшения мясного в рацион
#здравоохранение
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«Настоящий суперфуд»: диетолог Дианова раскрыла неочевидную пользу томатов
Диетолог Дианова: чрезмерное количество помидоров в рационе может вызвать изжогу
03 сентября 2024, 17:56

Фото: iStock / Goran1

Томаты содержат вещество, которое эффективно помогает уменьшить количество мясного в рационе и тем самым значительно улучшить состояние здоровья.
Об этом сообщила «Радио 1» исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.
«Томаты – это настоящий суперфуд. Недавно я нашла новые научные данные, которые были опубликованы этим летом. Они очень подходят под портрет моего среднестатистического пациента. У всех есть заболевания печени и чаще всего – лишний вес. Так вот, если бы большинство моих пациентов, мужчин от 35 лет до 50 лет, заменили один мясной приём пищи на растительную котлету, они совершили бы переворот для своего здоровья», – заверила врач.
Однако, по её словам, пациенты боятся, так как не уверены, что это будет вкусно.
«Но я нашла исследование авторитетного журнала Food. Там публикуют результаты изучения влияния разных компонентов на пищевое производство. Так вот, в томатах есть такой уникальный компонент, которому можно петь оды. Это антиоксидант ликопин. Учёные добавляли в продукты томатный порошок и пришли к выводу, что он улучшает цвет растительной котлеты, даёт ей невероятный вкус, близкий к мясу. А ведь это просто порошок!», – подчеркнула Дианова.
По словам диетолога, её такой вывод очень удивил и оказался неожиданным.
«Но теперь для меня как для врача есть новый аргумент, чтобы убеждать моих пациентов, мужчин среднего возраста», – отметила собеседница «Радио 1».
Вместе с тем она предупредила, что неумеренное количество помидоров в рационе может вызвать изжогу.
«У меня была пациентка из Воронежа, которая очень любила томаты и сильно мучилась изжогой. Когда она ко мне обратилась, я неделю наблюдала за её рационом. Она писала мне, что она ест и в каких объёмах. Оказалось, что у неё не было ни одного приёма пищи без томатов. И я поняла, что именно их большое количество вызывает изжогу. Что мы сделали? Я ей не запретила совсем всё, а просто попросила урезать количество томатов в рационе в три раза», – рассказала диетолог.
По словам Нурии Диановой, пациентка не верила, что именно томаты виновны в изжоге, но в итоге врач оказалась права.

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#диета
#диетолог
#продукты
#питание
#здоровье
#овощи
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Подмосковные травматологи восстановили подвижность руки подростка после падения с велосипеда
Подмосковные травматологи спасли руку подростка после падения с велосипеда
03 сентября 2024, 15:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли подростку руку после падения с велосипеда. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.

В приёмный покой поступил 13-летний мальчик с перелом левой плечевой кости. Травму получил при падении с велосипеда.
«Мы диагностировали перелом с отломками кости. Это одна из самых тяжёлых травм локтевого сустава. Она нередко влечёт за собой потерю функций верхней конечности. В ходе операции под наркозом восстановили правильную анатомию внутрисуставных структур плечевой кости и зафиксировали отломки спицами», – рассказал заведующий операционным блоком Виталий Куваев.
Сейчас пациент выписан домой на амбулаторное лечение. Его ждёт длительное восстановление, а после полного сращивания костей – повторная операция для удаления металлических конструкций.

В министерстве добавили, что ежегодно врачи МОДКТОБ оперируют в среднем пять детей с травмами и патологиями ортопедического профиля. В консультативно-диагностической поликлинике больницы консультации получают около 19 тыс. человек.

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#подмосковье
#московская область
#ребёнок
#подросток
#велосипед
#операция
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