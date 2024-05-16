В Подмосковье нейрохирурги удалили опухоль мозга мужчине с приступами эпилепсии

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Подольские нейрохирурги удалили молодому человеку опухоль мозга и спасли его от эпилептических приступов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
24-летний пациент поступил в больницу с жалобами на частые эпилептические приступы. В ходе диагностики у него выявили каверному левой лобной доли.
На данный момент парень уже выписан из больницы и приступов эпилепсии после операции у него не было выявлено.
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«Мы выполнили малотравматичное оперативное вмешательство: над бровью пациента сделали разрез длиной 2,5 см, затем в черепе пациента было сделано отверстие диаметром 2 см, через которое специалистам удалось проникнуть в мозг и удалить каверному. Операция длилась 3 часа и выполнялась с использованием операционного микроскопа и интраоперационной навигации», — поделился завотделения нейрохирургии Михаил Землянский.
На данный момент парень уже выписан из больницы и приступов эпилепсии после операции у него не было выявлено.
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Мира Полтева