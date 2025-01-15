Подмосковные хирурги вернули новорождённому способность нормально дышать

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Неонатальные хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства удалили из ноздри новорождённого двухсантиметровое новообразование. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой МОЦОМДа поступил мальчик с врождённым новообразованием, которое полностью закрывало его правую ноздрю. Обследование показало, что оно состоит из соединительной ткани и не является черепно-мозговой грыжей, которая может выпячиваться в полость носа.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Операция прошла успешно. Маленькому пациенту восстановили проходимость носового прохода и вернули возможность полноценно дышать.
Малыш уже выписан на амбулаторное лечение и развивается соответственно возрасту.
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«Патология не только создавала косметический дефект, но ещё и причиняла вред здоровью ребёнка. Из-за затруднённого дыхания его организм недополучал кислород, что влияло на работу органов и систем. Мы провели операцию с использованием атравматических инструментов. Важно было не только удалить новообразование, но и не повредить слизистую оболочку носа, чтобы не спровоцировать рубцевание и образование спаек», – рассказал неонатальный хирург Никита Щербенев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Операция прошла успешно. Маленькому пациенту восстановили проходимость носового прохода и вернули возможность полноценно дышать.
Малыш уже выписан на амбулаторное лечение и развивается соответственно возрасту.
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Лора Луганская