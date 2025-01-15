Почётными донорами в прошлом году стали почти 700 жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Звание «Почётный донор России» за прошедший год получили без малого 700 жителей Московской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин.
«Наш регион полностью обеспечен кровью и её компонентами благодаря отзывчивым людям. В прошлом году в Подмосковье заготовили на 1,4 тонны больше, чем в 2023-м. Кроме того, в 2024 году года звание «Почётный донор России» получили 689 человек, регулярно и безвозмездно сдающих кровь и её компоненты», – сказал министр.Как рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава, жители Московской области могут сдать кровь в учреждениях службы крови или во время выездных донорских акций.
Центр принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00 по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А. Вся информация – на сайте.
Телефон координационного центра донорства крови: 8 (495) 305-77-00.
Правила присвоения звания «Почётный донор России» можно найти на сайте Московского областного центра крови.
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Лора Луганская