Химик Березовский заявил об опасности попадания морской воды в глаза

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Профессор медфака Государственного университета просвещения Дмитрий Березовский предупредил, что попадание морской или речной воды в глаза возможны воспаление соединительной оболочки, а также конъюнктивит.
«Если речная или морская вода попала в глаза, возможно воспаление соединительной оболочки глаза, конъюнктивит. В качестве мер первой помощи при этом заболевании можно применить крепкую чайную заварку или закапать сульфацетамид. Если, несмотря на принятые меры, симптомы не прошли в течение суток, не мешкайте, обратитесь к врачу», — пояснил в беседе с NEWS.ru Березовский.
Ранее врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько рассказывала, что необходимо предпринять в случае, если малышу в глаза попал песок.
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