Подмосковный офтальмолог советует купить ребёнку тёмные очки уже в три года

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Защита от солнца нужна летом не только детской коже, но и глазам, так как ультрафиолетовые лучи негативно действуют на сетчатку и хрусталик глаза ребёнка.
Об этом напомнила врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько.
Сберечь детские глаза от ультрафиолета помогут солнцезащитные очки. Первый такой аксессуар можно купить уже в три года, но главное правильно их выбрать.
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«Зрачки у детей более широкие, и при воздействии УФ-лучей происходит засвет периферийных отделов хрусталика. Там ультрафиолет вызывает необратимое повреждение белков хрусталика — кристаллинов. В дальнейшем это может привести к раннему развитию катаракты. Кроме того, яркое солнце может привести к ожогу сетчатки и её необратимому поражению. К тому же без защиты наступают дистрофия и дегенерация сетчатки», – пояснила специалист, слова который привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Сберечь детские глаза от ультрафиолета помогут солнцезащитные очки. Первый такой аксессуар можно купить уже в три года, но главное правильно их выбрать.
«Солнцезащитные очки должны быть пластиковыми, без острых краёв, с фиксацией специальными устройствами за ушами или на голове. Линза не должна быть стеклянной – лучше если это будет пластик. Очки нужно покупать в оптике, а не в переходах или гипермаркетах», – сказала Редько.По её словам, можно также купить и очки с дополнительным поляризационным покрытием, чтобы блокировать солнечные блики.
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Лора Луганская