Врач Павленко раскрыл, какой экран лучше для глаз

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Врач-офтальмолог Юрий Павленко заявил, что матовый экран техники создаёт меньше напряжения на глаза, чем глянцевый.
«У глянцевых экранов более насыщенное, живое, контрастное изображение, поэтому повышается нагрузка на органы зрения. Выбирая экран, следует учесть условия, при которых вы чаще всего планируете работать. Матовое покрытие защищено от бликов, при ярком свете с таким экраном работать комфортнее, ниже нагрузка на зрение, меньше устают глаза», – прокомментировал в беседе с Газета.ру врач.
Ранее офтальмолог Ирина Крестьянинов заявила, что основными причинами вреда гаджетов является необходимость работы с ними на коротком расстоянии, в яркости экрана, а также в их использовании в пути, когда глаз устает при фиксации на движущемся объекте.
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