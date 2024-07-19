Офтальмолог Редько рассказала, что делать, если малышу в глаза попал песок

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Детские игры в песочнице иногда заканчиваются попаданием песка в глаза. Однако не всегда можно понять, насколько серьёзна проблема.
Прежде всего, нужно попросить ребёнка не трогать и не тереть глаза, сообщила врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько.
Она также предостерегла от попыток удалить песок из глаза ребёнка языком, пальцами, ватными дисками, ушными палочками.
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«Если можно, заведите малыша домой и вымойте ему руки, так как он всё равно будет лезть ими в глаза. Попросите ребёнка откинуть голову назад и осторожно откройте глаз, в который попал песок. Закапайте туда несколько капель физраствора или обычной воды из-под крана. Попросите ребёнка поморгать. Затем умойте ему глаза и лицо под проточной водой», – посоветовала специалист, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Она также предостерегла от попыток удалить песок из глаза ребёнка языком, пальцами, ватными дисками, ушными палочками.
«Если вы промыли глаза и убрали песчинки, но ребёнок продолжает испытывать боль, либо есть покраснение или даже гной, то необходимо обратиться к врачу. Возможно, травмирована роговая оболочка глаза или туда попала инфекция», – добавила офтальмолог.В целом же попадание песка в глаза не является неотложным случаем. Можно самостоятельно помочь ребёнку, промыв глаза. Травма или ссадина на роговице тоже не является чем-то опасным и проходит в течение одного – трёх дней.
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Лора Луганская