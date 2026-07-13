Химик назвал появляющиеся на лице признаки высокого уровня холестерина

13 июля 2026, 12:09

Химик Грин: Бледно-желтые бугорки вокруг глаз могут быть признаком высокого холестерина

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Дипломированный химик и бьюти-эксперт Брюс Грин назвал заметный на лице признак высокого холестерина, передает HuffPost.