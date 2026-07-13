Химик назвал появляющиеся на лице признаки высокого уровня холестерина
Дипломированный химик и бьюти-эксперт Брюс Грин назвал заметный на лице признак высокого холестерина, передает HuffPost.
По словам эксперта, бледно-желтые бугорки на коже вблизи глаз могут сигнализировать о возможном опасном нарушении. Эти образования известны как ксантелазмы и сами по себе не представляют угрозы для здоровья, однако могут указывать на повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Грин отметил, что белые или желтоватые высыпания под глазами или на щеках не всегда связаны с высоким уровнем холестерина. Он объяснил, что милиумы имеют схожий внешний вид и появляются, когда кератин остается под кожей. Хотя эти образования не опасны для здоровья, они могут вызывать косметический дискомфорт.
Эксперт добавил, что милиумы могут возникать после травм кожи, ожогов или применения косметических средств, закупоривающих поры. По его мнению, такие высыпания со временем исчезают самостоятельно, но процесс можно ускорить с помощью мягких химических пилингов или ретинола.
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