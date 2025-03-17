Химик раскрыл действие рицина, которым могли отравить Трампа

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Доктор химических наук Павел Бабенко рассказал, что смертельного отравления не произойдет от простого прикосновения с рицином, так как яд действует по-другому.
Напомним, сторонники Трампа считают, что его могли отравить рицином, когда журналистка задела микрофоном лицо американского лидера. Они строят жуткие и одновременно загадочные версии, ведь в микрофоне, по их мнению, могли скрыть наконечник, или же смазать поверхность микрофона опасным рицином.
Он также подчеркнул, что при попадании в кровь в достаточных количествах это вещество запускает процессы, которые могут привести к летальному исходу.
Рицин обладает нервно-паралитическим действием, и при его попадании в кровоток начинается сворачивание белка, что в конечном итоге приводит к нервно-паралитическому отравлению.
Так, у человека ухудшается зрение, появляется удушье. Попадая в кровь в достаточном количестве, вещество запускает процессы, которые в итоге приводят к смерти человека, пояснил эксперт.
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«Если рицин попадет на слизистую, то тогда не исключена вероятность летального исхода, так как вещество очень быстро впитывается. С момента его открытия очень много людей было отравлено посредством добавления рицина в еду», — рассказал Бабенко в беседе с «Вечерней Москвой».
Он также подчеркнул, что при попадании в кровь в достаточных количествах это вещество запускает процессы, которые могут привести к летальному исходу.
Рицин обладает нервно-паралитическим действием, и при его попадании в кровоток начинается сворачивание белка, что в конечном итоге приводит к нервно-паралитическому отравлению.
Так, у человека ухудшается зрение, появляется удушье. Попадая в кровь в достаточном количестве, вещество запускает процессы, которые в итоге приводят к смерти человека, пояснил эксперт.
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Элина Позднякова