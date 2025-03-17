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Химик раскрыл действие рицина, которым могли отравить Трампа

Химик Бабенко: от прикосновения с рицином смертельного отравления не произойдет
Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

Доктор химических наук Павел Бабенко рассказал, что смертельного отравления не произойдет от простого прикосновения с рицином, так как яд действует по-другому.
Напомним, сторонники Трампа считают, что его могли отравить рицином, когда журналистка задела микрофоном лицо американского лидера. Они строят жуткие и одновременно загадочные версии, ведь в микрофоне, по их мнению, могли скрыть наконечник, или же смазать поверхность микрофона опасным рицином.

«Если рицин попадет на слизистую, то тогда не исключена вероятность летального исхода, так как вещество очень быстро впитывается. С момента его открытия очень много людей было отравлено посредством добавления рицина в еду», — рассказал Бабенко в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также подчеркнул, что при попадании в кровь в достаточных количествах это вещество запускает процессы, которые могут привести к летальному исходу.

Рицин обладает нервно-паралитическим действием, и при его попадании в кровоток начинается сворачивание белка, что в конечном итоге приводит к нервно-паралитическому отравлению.

Так, у человека ухудшается зрение, появляется удушье. Попадая в кровь в достаточном количестве, вещество запускает процессы, которые в итоге приводят к смерти человека, пояснил эксперт.

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#эксперт
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#кровь
#9 мая
Врач пояснила, почему нельзя лечить грипп антибиотиками
Врач Звегинцева: ОРВИ нельзя лечить антибиотиками
17 марта 2025, 20:40

Фото: iStock/Anastasia Gryukanova

Грипп и ОРВИ нельзя лечить антибиотиками. Об этом рассказала заведующая отделением клинической фармакологии РКБ Татарстана Альбина Звегинцева.
«Грипп и ОРЗ вызываются вирусами, а антибиотики эффективны исключительно против бактерий. Их необоснованное применение при вирусных инфекциях бесполезно. Что будет, если пить антибиотики без надобности? Проблемы с кишечником, возможна сыпь, тошнота, слабость, тяжелые аллергические реакции, токсическое поражение печени, почек», — рассказала Звегинцева в беседе с «Татар-информ».

При этом она подчеркнула, что антибиотики не будут работать, когда они действительно будут необходимы, так как бактерии в организме к ним уже привыкнут.

В случае вирусного заболевания врач посоветовала соблюдать постельный режим, пить много жидкости и принимать жаропонижающие препараты, если температура поднимается выше 38,5°C.

По словам Звегинцевой, грипп и ОРВИ проходят самостоятельно за 5-7 дней, однако к вирусной инфекции может присоединиться бактериальное воспаление. В случае, если состояние внезапно ухудшается на 4-7 день болезни, то необходимо срочно обратиться к врачу.

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Врач предупредила об опасности просроченных и поддельных лекарств
17 марта 2025, 18:52

Фото: iStock/William DondyK

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина предупредила россиян об опасности приема просроченных или поддельных лекарственных препаратов.
Специалист отметила, что опаснее всего принимать просроченные лекарства, регулирующие работу сердца и нервной системы.

«Например, лекарства от аритмии, повышенной свертываемости крови, судорожных приступов. Если человек принял их, чтобы купировать опасное для жизни состояние, а они не сработали должным образом из-за того, что срок их годности уже истек, последствия могут быть самыми тяжелыми», — предупредила Уланкина в беседе с «Известиями».

Она призвала россиян внимательно следить за сроками годности лекарств и выбрасывать испорченные. По ее словам, в жидких формах лекарственных препаратов со временем могут размножаться бактерии.

Это может оказать негативное воздействие на функционирование пищеварительной системы, приводить к бактериальным инфекциям глаз и носа, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом. Кроме того, просроченные медикаменты могут вызывать аллергические реакции, отравления и даже нарушения работы сердца, почек, печени и органов зрения, пояснила Уланкина.

При этом ситуация с поддельными препаратами обстоит еще серьезнее, так как они не содержат нужного действующего вещества и производятся из некачественного или даже токсичного сырья. По словам врача, подделывают чаще всего дорогие препараты и отличить их от оригинала практически невозможно.

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«Риск рака кишки»: Диетолог раскрыла свойства традиционной российской крупы
Диетолог Павлюк: гречка снижает риск рака толстой кишки
17 марта 2025, 17:23

Фото: iStock/Professor25

17 марта в России неофициальный День гречневой каши — одного из самых популярных блюд национальной кухни.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что гречка считается традиционно российской кашей, и в ней больше пищевых волокон, чем в рисе.

«Гречка — это источник сложных углеводов. Она намного лучше, чем белый рис. В гречке и пищевые волокна, и витамины, и минералы есть. Традиционно гречку рекомендуют даже диабетикам, потому что гликемический индекс ниже, чем у той же картошки и риса», — пояснила диетолог.

По ее словам, гречку нельзя употреблять, если есть аллергия, а в остальных случаях противопоказаний нет.

«Гречка хороша благодаря пищевым волокнам. В ней есть не только крахмалистый зародыш, но и коричневые оболочки. Они помогают быстрее продвигать каловые массы, у нас ничего не застаивается — такой вариант детоксикации, а значит — ниже риск рака толстой кишки. Потому что когда хуже пищеварение и медленнее продвигается пищевой комок, то риск рака возрастает. К тому же пищевые волокна оттягивают холестерин и другие вредные вещества», — объяснила Павлюк.

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#витамины
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Доктор Мясников призвал регулярно употреблять алкоголь для здоровья
Доктор Мясников: регулярное употребление алкоголя снизит риск инфаркта
17 марта 2025, 15:36

Фото: iStock/Andrii Borodai

Известный телеведущий и заслуженный врач России Александр Мясников заявил, что алкоголь в малых дозах полезен.
«Неважно, какой это алкоголь. Главное, чтобы это было 20 граммов чистого спирта в дозе. Это не новость. Немало научных исследований это подтверждают, уже 40 лет как. А вот отсутствие регулярного потребления малых доз алкоголя официально входит в список факторов, способствующих развитию инфаркта», — заявил Мясников в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он уточнил, что 20 граммов эквивалентно примерно 300 граммам пива, 150 граммам вина или 40 граммам крепкого алкоголя.

Также врач отметил, что отсутствие регулярного приема алкоголя официально является фактором риска для стенокардии, ишемической болезни сердца и атеросклероза. Так, по словам Мясникова, все безалкогольные напитки вызывают налипание холестерина на стенках сосудов и вызывает воспаления.

При этом врач-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Сергей Вечтомов рассказал «Газете.Ru», с чем может быть связана повышенная утомляемость.

«Усталость могут провоцировать различные заболевания и нарушения в работе организма. Например, сахарный диабет первого и второго типов тоже могут вызвать усталость, которая возникает на фоне так называемых скачков уровня глюкозы в крови. Анемия различного генеза тоже связана с повышенной утомляемостью», — рассказал врач.

Он добавил, что повышенная утомляемость может также возникать при гипотериозе и онкопатологии.

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Нутрициолог рассказал о вреде цельнозернового хлеба и молока
Тренер Опальницкий: цельнозерновой хлеб вреден людям с непереносимостью глютена
15 марта 2025, 00:10

Фото: iStock/Arx0nt

Цельнозерновой хлеб вреден для людей с непереносимостью глютена, а молоко — для тех, кто не переносит лактозу. Об этом заявил тренер и нутрициолог DDX Fitness Артем Опальницкий. По его словам, не лучшим выбором будут свежевыжатые соки, которые представляют собой лишь сахар, так как в них разрушены полезные пищевые волокна.
«Современная пшеница, генетически модифицированная для увеличения урожайности, менее питательна и может вызывать различные воспаления, повышать уровень холестерина и не подходит людям с непереносимостью глютена. <…> Молоко также может быть вредным из-за содержания лактозы, которая плохо усваивается у многих людей, и наличия гормонов, добавляемых при производстве», — рассказал тренер в беседе с «Известиями».
В то же время руководитель научных коммуникаций Genotek, биолог Екатерина Суркова назвала гены, которые отвечают за набор лишнего веса. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт объяснила, что существуют гены, которые напрямую связаны с регуляцией аппетита, метаболизмом и накоплением жира. К примеру, по ее словам, вариации в гене FTO могут влиять на ожирение через аппетит и пищевое поведение.
«Ген PPARG регулирует процессы дифференцировки адипоцитов (жировых клеток) и влияет на чувствительность к инсулину. Полиморфизмы в этом гене могут повышать риск развития ожирения и связанных с ним заболеваний, таких как диабет второго типа», — поделилась биолог.
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