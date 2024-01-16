Хирург Ли и терапевт Джарвис назвали опасные привычки здорового образа жизни

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Хирург-ортопед Пол Ли, терапевт Сара Джарвис, а также фармацевт Террун Говинд назвали опасные способы оздоровления, вредящие человеку.
Мнение специалистов опубликовало издание The Sun. Хирург-ортопед Пол Ли утверждает, что людям без спецподготовки не нужно участвовать в марафонах. Если не соблюдать технику во время забега, на колени и другие суставы упадёт большая нагрузка, что приведёт к травмам и осложнениям.
Терапевт Сара Джарвис рассказала, что некоторые люди, желая наладить сон, принимают снотворные препараты. Но от этого способа больше вреда, чем пользы. Лекарства вызывают привыкание, а потом и вовсе перестают действовать.
Ранее врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов поделился с «Лентой.ру», как страдают легкие вейперов, и почему «парение» почти также опасно, как и сигареты.
По словам патологоанатома, во многих случаях для вейпинга используют смеси на основе глицерина и пропиленгликоля, туда добавляются ароматизаторы и опционально никотин.
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Терапевт Сара Джарвис рассказала, что некоторые люди, желая наладить сон, принимают снотворные препараты. Но от этого способа больше вреда, чем пользы. Лекарства вызывают привыкание, а потом и вовсе перестают действовать.
«На самом деле люди, которые пьют их, спят не лучше, чем те, кто не пьет», — объяснила Джарвис.Фармацевт Террун Говинд отметил, что многие пациенты верят, что лекарства полностью избавляют от болезней, хотя на самом деле у всех таблеток есть предел возможностей.
Ранее врач-патологоанатом, кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов поделился с «Лентой.ру», как страдают легкие вейперов, и почему «парение» почти также опасно, как и сигареты.
По словам патологоанатома, во многих случаях для вейпинга используют смеси на основе глицерина и пропиленгликоля, туда добавляются ароматизаторы и опционально никотин.
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Мария Фирсова