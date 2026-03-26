Уролог предупредил о неочевидных симптомах камней в почках
Некоторые симптомы мочекаменной болезни могут маскироваться под совершенно другие проблемы со здоровьем, из-за чего люди месяцами не обращаются к врачу. Об этом сообщил уролог, андролог «СМ-Клиника» Ратмир Жилов в разговоре с «Лентой.ру».
По словам эксперта, мочекаменная болезнь способна долгое время протекать бессимптомно. Маленькие камни в почках обычно не вызывают сильной боли, однако они постепенно увеличиваются и повреждают мочевыводящие пути.
Врач выделил тянущую или ноющую боль в пояснице как один из признаков болезни. Эта боль появляется время от времени и не кажется слишком интенсивной. Еще одним тревожным симптомом может быть периодическое изменение цвета мочи. Жилов отметил, что иногда она становится розоватой или приобретает более темный оттенок из-за микроповреждений слизистой мочевыводящих путей.
Также развитие заболевания может сопровождаться частыми мочеиспусканиями, тяжестью в нижней части живота, ощущением неполного опорожнения мочевого пузыря или неприятными ощущениями во время мочеиспускания. Жилов добавил, что эти симптомы часто путают с острым циститом или уретритом. Кроме того, эксперт указал, что при этом заболевании могут наблюдаться периодическая тошнота, слабость или повышение температуры тела без явной причины.
