Карьерный эксперт Чукина заявила об опасности трудоголизма для здоровья

Программа «Эффективный ФАП» реализуется в Московской области: в рамках программы расширяется перечень медицинских услуг, которые пациенты могут получить в фельдшерско-акушерских пунктах. В текущем году к программе присоединятся ещё почти 80 подмосковных ФАПов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.