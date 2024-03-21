Карьерный эксперт Чукина заявила об опасности трудоголизма для здоровья

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Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина заявила, что трудоголизм может спровоцировать депрессию у человека.
«Риск связан с нарушением баланса между работой и личной жизнью. При этом трудоголик, погружаясь полностью в трудовой процесс, не замечает, что у него начались проблемы. Он начинает оправдывать своё поведение необходимостью больше зарабатывать, проявлять эффективность и повышать качество работы», — пояснила в беседе с «Известиями» Чукина.
Она добавила, что со всем этим человек попросту забывает об отдыхе и грамотном планировании дня.
Ранее нейропсихолог и психотерапевт Наталья Наумова также говорила, что трудоголизм опасен тем, что человек, одержимый работой, может не обращать внимание на своё здоровье, а также семью, личную и социальную жизнь, что оказывает пагубное влияние на его физическое и психологическое здоровье.
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