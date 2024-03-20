От веселья до смерти: Нарколог рассказал, как понять — алкоголик ли ты

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Лечение алкогольной зависимости будет наиболее эффективной, если выявить её на ранней стадии. Врач нарколог, психиатр-нарколог, психодиагност, организатор здравоохранения, писатель и популяризатор медицины Дмитрий Вашкин в беседе с «АиФ» рассказал, как определить наличие заболевания у себя или члена семьи.
«Первая (начальная) стадия алкоголизма характерна, в первую очередь, патологическим влечением к алкоголю. Те, кто на ней пребывают, пьют не ради того, чтобы поддержать компанию, а исключительно ради того, чтобы достичь состояния опьянения», — заявил эксперт.
Как утверждает эксперт, уже на этой стадии опьянение не приносит зависимому человеку «нужного» состояния эйфории, а после употребления приятного появляется раздражительность, агрессия и придирчивость. Также появляются беспричинные перепады настроения. Также зависимый перестает видеть значимость в том, что раньше казалось важным. Например, возможно вождение авто в нетрезвом состоянии, прогулы на работе, отсутствие дома по ночам.
Начальная стадия алкоголизма может протекать достаточно долго, отметил нарколог. При употреблении алкоголя на постоянной основе она способна перетечь во вторую стадию за полгода — год.
На второй стадии у зависимого появляются психопатоподобные состояния, бессонница или кошмары во сне, дрожь в руках и в теле, головные боли, учащенное сердцебиение, потеря аппетита.
Меняется и внешность, — на лице появляются отеки, мешки под глазами, покраснение глаз. Человек может перестать следить за собой и стать менее опрятным. При отсутствии своевременного лечения вторая стадия составляет от 5 до 15 лет.
«Третья (конечная) стадия уже формирует психический дефект. Можно назвать ее стадией деградации личности, так как у зависимого преобладают снижение интеллектуальных функций, отсутствие чувств любви и нежности, нарастает распущенность и грубость. Этой стадии сопутствуют нарушения со стороны внутренних органов: болезни печени, поджелудочной железы, пищеварения и др.», — предупредил Вашкин.Без лечения 3-й стадии истощенный этанолом человек может скончаться.
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Алина Юрчак