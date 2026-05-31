Врач раскрыл опасную для сердца вечернюю привычку

Фото: iStock/kieferpix

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что привычка выяснять отношения по вечерам может представлять серьезную опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».



По словам специалиста, наибольший риск такие эмоциональные нагрузки несут для пациентов с повышенным артериальным давлением, высоким уровнем холестерина, ожирением, а также для людей с уже диагностированными заболеваниями сердца.

Мясников отметил, что у пациентов, находящихся в предынфарктном состоянии, сильные эмоциональные переживания, включая конфликты в вечернее время, могут спровоцировать тяжелые последствия для здоровья.

При этом врач подчеркнул, что для людей без факторов риска подобные ситуации, как правило, не представляют значительной угрозы для сердечно-сосудистой системы.

Специалист напомнил, что эмоциональная нагрузка является одним из факторов, влияющих на общее состояние сердца, и призвал людей с хроническими заболеваниями уделять особое внимание контролю стресса.

Анастасия Чинкова

