Врач предупредила о связи ношения сумки на одном плече с проблемами ЖКТ
Ношение сумки на одном плече может привести к искривлению плеч и таза, серьёзным сбоям в работе пищеварительной системы и другим проблемам. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» мануальный терапевт, остеопат клиники CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Рудавец.
Привычка носить тяжесть на одном боку в сочетании с малоподвижным образом жизни ослабляет мышцы спины и провоцирует сколиоз. Со временем развивается перекос таза, меняется длина ног, появляется плоскостопие – и в теле возникают функциональные блоки. Нарушаются кровоснабжение и иннервация, что чревато не только болями в спине, но и патологиями лёгких, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и даже гинекологическими проблемами.
Осанка влияет на расположение внутренних органов: искривление позвоночника механически смещает желудок и кишечник. Кроме того, асимметрия таза и неравномерная работа диафрагмы меняют давление в брюшной полости. В результате могут возникать замедленное опорожнение желудка, вздутие, изжога и кислотный рефлюкс.
Согласно материалу «Газеты.Ru», при перекосе в плечах люди носят сумку на том из них, которое изначально выше, иначе она сползает. В этом случае в теле постоянно напрягается трапециевидная мышца, которая со временем перестаёт расслабляться, вызывая боль в грудном отделе позвоночника, а затем и в нижней части спины.
Врач рекомендует укреплять заниматься плаванием, делать массаж и обязательно носить рюкзак на двух плечах. При первых признаках перекоса или боли следует обратиться к остеопату или реабилитологу.