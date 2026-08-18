Врач предупредила о связи ношения сумки на одном плече с проблемами ЖКТ

18 августа 2026, 02:17

Врач Рудавец: Ношение сумки на одном плече способно привести к проблемам с ЖКТ

Фото: iStock/diignat

Ношение сумки на одном плече может привести к искривлению плеч и таза, серьёзным сбоям в работе пищеварительной системы и другим проблемам. Об этом предупредила в беседе с «Газетой.Ru» мануальный терапевт, остеопат клиники CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Рудавец.





Привычка носить тяжесть на одном боку в сочетании с малоподвижным образом жизни ослабляет мышцы спины и провоцирует сколиоз. Со временем развивается перекос таза, меняется длина ног, появляется плоскостопие – и в теле возникают функциональные блоки. Нарушаются кровоснабжение и иннервация, что чревато не только болями в спине, но и патологиями лёгких, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и даже гинекологическими проблемами.



