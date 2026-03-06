Хирург раскрыл, как пластические операции влияют на самооценку

06 марта 2026, 15:31

Хирург Алексанян: Многие пациенты довольны результатом пластических операций

Фото: iStock/DuxX

Большинство пациентов, прошедших первую пластическую операцию, довольно итоговым результатом. Об этом рассказал главный врач клиники Art Plastic, профессор Алексанян.





По его словам, пациенты редко жалеют о проведенной операции, поскольку улучшение внешнего вида повышает самооценку и уверенность в себе. Тем не менее, как и в любой области медицины, есть некоторые риски и индивидуальные особенности, которые могут отразиться на результате.





«Пластическая хирургия — это серьезный шаг, который требует тщательной подготовки и осознания всех рисков. Несмотря на распространенные мифы о том, что большая часть пациентов сожалеет о первой операции, всё же личная практика хирурга говорит об обратном — большинство прооперированных остаются довольными результатами и возвращаются за дополнительными процедурами», — рассказал Алексанян в разговоре с RuNews24.ru.