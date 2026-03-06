Хирург раскрыл, как пластические операции влияют на самооценку
Хирург Алексанян: Многие пациенты довольны результатом пластических операций
Большинство пациентов, прошедших первую пластическую операцию, довольно итоговым результатом. Об этом рассказал главный врач клиники Art Plastic, профессор Алексанян.
По его словам, пациенты редко жалеют о проведенной операции, поскольку улучшение внешнего вида повышает самооценку и уверенность в себе. Тем не менее, как и в любой области медицины, есть некоторые риски и индивидуальные особенности, которые могут отразиться на результате.
«Пластическая хирургия — это серьезный шаг, который требует тщательной подготовки и осознания всех рисков. Несмотря на распространенные мифы о том, что большая часть пациентов сожалеет о первой операции, всё же личная практика хирурга говорит об обратном — большинство прооперированных остаются довольными результатами и возвращаются за дополнительными процедурами», — рассказал Алексанян в разговоре с RuNews24.ru.
Он уточнил, что многие пациенты возвращаются для проведения повторных хирургических вмешательств. А значит, что они довольны качеством и результатом первой процедуры.
Алексанян подчеркнул, что результат пластической операции во многом зависит от выбора качественного специалиста и соблюдения всех его указаний во время реабилитационного периода.