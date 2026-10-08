Хирург раскрыл, какая пластическая операция является самой рискованной
Пластический хирург Хами Халфауи назвал самую рискованную пластическую операцию. Об этом пишут «Известия».
Специалист отметил, что увеличение груди может привести к самым серьезным осложнениям среди всех пластических операций. По словам Халфауи, вокруг импланта, который устанавливают в грудь, формируется фиброзная капсула — естественная оболочка, окружающая инородное тело.
Обычно эта капсула мягкая, но иногда она утолщается и сжимается, что приводит к изменению формы груди, её уплотнению, болезненности, истончению тканей и появлению складок. Врач также предупредил о возможном разрыве импланта после операции.
Импланты не являются постоянными медицинскими устройствами, поэтому даже при отсутствии жалоб необходимо регулярное наблюдение. Хирург рекомендовал женщинам, сделавшим увеличение груди, ежегодно проходить УЗИ и МРТ.
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