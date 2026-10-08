Хирург раскрыл, какая пластическая операция является самой рискованной

08 октября 2026, 19:30

Хирург Халфауи назвал самой рискованной пластической операцией увеличение груди

Фото: iStock/Gumpanat

Пластический хирург Хами Халфауи назвал самую рискованную пластическую операцию. Об этом пишут «Известия».