Врач рассказала, можно ли улучшить зрение народными методами

08 октября 2026, 17:20

Врач Кузнецова: черника и морковь не могут выступать средствами коррекции зрения

Фото: iStock/mingazitdinov

Когда зрение ухудшается, многие обращаются к народным методам: включают в рацион чернику и морковь, выполняют гимнастику для глаз, используют капли, якобы способные излечить катаракту. Но ни один из этих способов не даёт желаемого результата для улучшения зрения. Об этом сообщила «Газете.Ru» главный врач московской клиники 3Z Оксана Кузнецова.