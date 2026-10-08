Врач рассказала, можно ли улучшить зрение народными методами
Когда зрение ухудшается, многие обращаются к народным методам: включают в рацион чернику и морковь, выполняют гимнастику для глаз, используют капли, якобы способные излечить катаракту. Но ни один из этих способов не даёт желаемого результата для улучшения зрения. Об этом сообщила «Газете.Ru» главный врач московской клиники 3Z Оксана Кузнецова.
По ее словам, черника и морковь могут быть полезны для здоровья, но они не способны корректировать зрение. Эксперт предупреждает, что народные методы лечения следует применять с осторожностью и не рассматривать их как универсальное средство от всех проблем.
Гимнастика для глаз также не является надёжным способом исправления аномалий рефракции. В некоторых случаях врач может рекомендовать специальные упражнения, но они не гарантируют полного отказа от очков, пояснила специалист.
Питание, упражнения или народные средства не могут изменить оптическую систему глаза. Близорукость, дальнозоркость и астигматизм корректируются с помощью очков или контактных линз. В некоторых случаях, при отсутствии противопоказаний, возможна лазерная коррекция зрения. При катаракте помутневший хрусталик удаляется хирургическим путём и заменяется искусственной линзой. Врач назначает лекарства и капли только при наличии конкретных заболеваний, заключила Кузнецова.
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