Звездный хирург раскрыл, почему пластика не омолодила Анну Асти
Хирург Короткий объяснил отсутствие омоложения лица у Анны Асти после пластики
Анна Асти недавно отпраздновала свое 35-летие. Однако в соцсетях певицу раскритиковали за внешний вид, указав звезде на неудачную пластику, которая испортила ее замечательное лицо. Пластический хирург Игорь Короткий объяснил в разговоре с Общественной Службой Новостей (ОСН), стоит ли пользователям сокрушаться о виде любимой исполнительницы.
Асти стала мишенью негативных обсуждений в Сети из-за якобы неопрятного вида и операций, которые «состарили звезду». Пластический хирург Игорь Короткий отметил, что все не так однозначно.
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Щеки певицы кажутся опухшими из-за странно установленных филлеров, создающих эффект гиперболизации. Также заметны следы круговой подтяжки лица, ботокса во лбу и уколов в губы и шею, причем губы значительно изменили форму из-за частых процедур.
Однако это не означает, что пластика певицы была неудачной. Хирург подчеркнул, что, например, грудь Анны стала более объемной и добавила ей привлекательности. С лицом тоже ожидался «успех», однако результат подпортили физиологические особенности Asti.
«У каждого из нас после пластики ткани заживают по-разному. Кто-то склонен к отечности, а кто-то нет. Анна, судя по всему, как раз из категории, у кого высокая вероятность отечности даже не из-за пластики, а в принципе — такая физиологическая природа у человека», — пояснил хирург Общественной Службе Новостей.Восстановление после операций может занять до двух лет, поэтому окончательные выводы об успехе ее процедур делать пока рано.
*Запрещенная в России экстремистская организация