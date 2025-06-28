Звездный хирург раскрыл, почему пластика не омолодила Анну Асти

28 июня 2025, 06:58

Хирург Короткий объяснил отсутствие омоложения лица у Анны Асти после пластики

Анна Asti (Фото: Instagram* @asti)

Анна Асти недавно отпраздновала свое 35-летие. Однако в соцсетях певицу раскритиковали за внешний вид, указав звезде на неудачную пластику, которая испортила ее замечательное лицо. Пластический хирург Игорь Короткий объяснил в разговоре с Общественной Службой Новостей (ОСН), стоит ли пользователям сокрушаться о виде любимой исполнительницы.





Асти стала мишенью негативных обсуждений в Сети из-за якобы неопрятного вида и операций, которые «состарили звезду». Пластический хирург Игорь Короткий отметил, что все не так однозначно.





«Мы немного с приветом»: Анна Asti обратилась к звездным друзьям в день своего 35-летия

Анна Asti (Фото: Instagram* @asti)



«У каждого из нас после пластики ткани заживают по-разному. Кто-то склонен к отечности, а кто-то нет. Анна, судя по всему, как раз из категории, у кого высокая вероятность отечности даже не из-за пластики, а в принципе — такая физиологическая природа у человека», — пояснил хирург Общественной Службе Новостей.