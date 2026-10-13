Хирург рассказал, чем опасно длительное ношение обуви на высоком каблуке
Длительное ношение обуви на высоком каблуке — это серьёзная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, которая со временем провоцирует ряд патологических изменений. Об этом RT сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
По его словам, стопа человека имеет уникальную анатомическую структуру, которая обеспечивает равномерное распределение веса тела и амортизацию при ходьбе. Высокий каблук нарушает этот естественный механизм. В результате центр тяжести смещается вперёд, и основная нагрузка приходится на переднюю часть стопы. Специалист отметил, что это приводит к повышенному давлению на плюснефаланговые суставы и пальцы.
Такое давление быстро вызывает болевые ощущения, поперечное плоскостопие, натоптыши, болезненные мозоли и деформацию пальцев. В частности, может развиться вальгусная деформация первого пальца, известная как «косточка», и молоткообразная деформация других пальцев.
Изменения затрагивают не только стопы, но и всё тело. Положение голеностопного, коленного и тазобедренного суставов меняется, осанка нарушается, нагрузка на позвоночник перераспределяется. Всё это может привести к варикозному расширению вен и даже более серьёзным осложнениям, таким как тромбозы. Регулярная ходьба на высоких каблуках представляет риск для опорно-двигательной, сосудистой и нервно-мышечной систем, подчеркнул Умнов.
Для сохранения здоровья ног рекомендуется выбирать обувь с устойчивым каблуком высотой не более 3–4 см, анатомической стелькой и достаточным пространством для пальцев, заключил хирург.
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