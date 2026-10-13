Хирург рассказал, чем опасно длительное ношение обуви на высоком каблуке

13 октября 2026, 12:39

Хирург Умнов: пристрастие к каблукам может вызывать патологические изменения

Фото: iStock/YakobchukOlena

Длительное ношение обуви на высоком каблуке — это серьёзная нагрузка на опорно-двигательный аппарат, которая со временем провоцирует ряд патологических изменений. Об этом RT сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.