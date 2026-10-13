Названы неочевидные признаки начинающегося гепатита
Гепатит на ранней стадии может проявляться слабостью, сонливостью, снижением аппетита и симптомами, напоминающими ОРВИ или расстройство пищеварения. При этом некоторые формы заболевания способны годами протекать практически незаметно. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиника» в Рязани Мария Хромова.
По ее словам, гепатит представляет собой воспалительное заболевание печени, которое может развиваться вследствие вирусной инфекции, злоупотребления алкоголем, приема медикаментов, аутоиммунных процессов и других факторов. Основная трудность заключается в том, что на ранних стадиях болезнь часто протекает без явных симптомов. Это особенно характерно для хронических форм гепатита B и C.
Начальные признаки могут быть похожи на обычное переутомление, легкое инфекционное заболевание или расстройство желудка, пояснила врач. У больных могут наблюдаться необъяснимая слабость, повышенная сонливость, снижение работоспособности, ухудшение аппетита, тошнота и чувство тяжести после приема пищи. Иногда поднимается температура, возникают боли в мышцах и суставах, что позволяет легко спутать гепатит с ОРВИ.
Еще одним возможным симптомом является дискомфорт или тяжесть в области правого подреберья, отметила гепатолог. Однако острая боль возникает не всегда: ткань печени практически не имеет болевых рецепторов, а неприятные ощущения чаще всего связаны с растяжением ее оболочки или проблемами с желчевыводящими путями.
Одним из наиболее известных признаков гепатита является желтушность кожи и белков глаз. Этот симптом может проявиться не сразу, и на ранних этапах изменения более заметны при дневном свете, особенно на склерах. В сочетании с желтухой может наблюдаться кожный зуд без высыпаний. Однако отсутствие желтушности не означает, что человек не болен гепатитом, заключила Хромова.
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