Названы неочевидные признаки начинающегося гепатита

13 октября 2026, 09:05

Врач Хромова: симптомы гепатита сначала напоминают переутомление и инфекцию

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Гепатит на ранней стадии может проявляться слабостью, сонливостью, снижением аппетита и симптомами, напоминающими ОРВИ или расстройство пищеварения. При этом некоторые формы заболевания способны годами протекать практически незаметно. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиника» в Рязани Мария Хромова.