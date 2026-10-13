Россиян предупредили об опасности одной привычки выходного дня

13 октября 2026, 09:53

Терапевт Зарелла: Долгий сон в выходные увеличивает риск ожирения и депрессии

Фото: iStock/millann

Терапевт Джина Зарелла предупредила об опасности слишком долгого сна в выходные. Об этом информирует Yahoo.