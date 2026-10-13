Россиян предупредили об опасности одной привычки выходного дня
Терапевт Джина Зарелла предупредила об опасности слишком долгого сна в выходные. Об этом информирует Yahoo.
По словам специалиста, привычка просыпаться в выходные на несколько часов позже, чем в будни, повышает риск развития ожирения и депрессии, а также вызывает нестабильность настроения. Чтобы минимизировать негативные последствия изменения режима сна, врач порекомендовала вставать в субботу и воскресенье не более чем на полтора часа позже.
Согласно ее мнению, тем, кто будет чувствовать сонливость, лучше немного поспать днём, чем существенно сдвигать время утреннего пробуждения. Дополнительно Зарелла посоветовала ежедневно включать яркий свет на 30 минут по утрам.
Она добавила, что уже через две-четыре недели соблюдения этого режима человек ощутит прилив энергии. А через три-шесть месяцев, при условии строгого соблюдения распорядка дня, можно ожидать значительных улучшений в обмене веществ, заключила терапевт.
Читайте также: