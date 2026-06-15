15 июня 2026, 14:44

Дана Борисова с дочерью Полиной Аксеновой (фото: Instagram* / danaborisova_official)

18-летняя Полина Аксенова, дочь известной телеведущей Даны Борисовой, откровенно рассказала о непростом детстве, жизни с отцом и борьбе матери с зависимостью. Девушка поделилась воспоминаниями о событиях, которые оставили глубокий след в ее жизни. На протяжении многих лет Дана Борисова оставалась одной из самых узнаваемых телеведущих страны. В конце 1990-х и начале 2000-х годов ее считали настоящим секс-символом российского телевидения. Однако за внешним успехом и популярностью скрывались серьезные личные проблемы, о которых широкая публика долгое время даже не догадывалась. Подробнее о судьбе телеведущей и ее дочери — в материале «Радио 1».





Содержание Личная жизнь Даны Борисовой: громкие романы и рождение дочери Почему Дана Борисова не сразу почувствовала себя матерью Зависимость Даны Борисовой и тяжелое детство Полины Жизнь с отцом и методы воспитания Максима Аксенова Селфхарм, психиатрическая клиника и борьба за жизнь Комплексы из-за внешности и увлечение пластической хирургией Скандал в Турции и публичный конфликт между матерью и дочерью Отношения с мужчиной старше на 20 лет

Личная жизнь Даны Борисовой: громкие романы и рождение дочери

Дана Борисова (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Дана Борисова с дочерью Полиной Аксеновой (фото: Instagram* / danaborisova_official)

Почему Дана Борисова не сразу почувствовала себя матерью

Зависимость Даны Борисовой и тяжелое детство Полины

Полина Аксенова (фото: Instagram* / poxenovaaa)

«Самый жуткий момент был, когда мы на всё лето уехали в Испанию. У мамы случился срыв, и она просто выгнала меня из дома. Я бегала по улице, искала русских и просила помочь», — рассказывала Полина в проекте «Выживалити. Наследники».

Жизнь с отцом и методы воспитания Максима Аксенова

«У папы было очень сложно, потому что мы буквально незнакомые люди. То, что я жила с папой, повлияло на мою психику больше, чем когда употребляла мама. Это было очень сложно. Он мог ударить ремнем, у него нормальным это считалось», — призналась девушка.

Полина Аксенова (фото: Instagram* / poxenovaaa)

Селфхарм, психиатрическая клиника и борьба за жизнь

Дана Борисова с дочерью Полиной Аксеновой (фото: Instagram* / danaborisova_official)

«Позвонили моей маме, а мама, к этому делу уже привыкшая, ответила: "Да не пойду я никуда. С ней все нормально. Ничего страшного там нет"», — вспоминала девушка.

Комплексы из-за внешности и увлечение пластической хирургией

Полина Аксенова (фото: Instagram* / poxenovaaa)

«Была довольно-таки доступной женщиной»: сделала девять абортов и оказалась в «плену» у бывшего. За что Дану Борисову лишили родительских прав?

Скандал в Турции и публичный конфликт между матерью и дочерью

«Она сказала, что я никто, и любая работа будет только из-за нее. А я сказала, что офигенный старт быть дочкой бывшей алкоголички. Да, у меня клеймо на всю жизнь, что она моя мать. У меня вся жизнь под откос из-за ее воспитания в целом», — писала Полина.

«Я сказала: "Тебе 18 лет, ты звезда, как ты утверждала, иди, пожалуйста, работай"», — заявила телеведущая.

Полина Аксенова (фото: Instagram* / poxenovaaa)

Отношения с мужчиной старше на 20 лет

«Козочка, солнышко, поросёночек мой, с днём рождения! Люблю тебя безумно! Да, с тобой бывает очень сложно, но я безумно рада, что ты моя мама и во всех следующих жизнях я хотела бы родиться именно у тебя. Спасибо, что я вхожу в то малое число людей, с которыми ты настоящая», — поздравила Полина Борисову с юбилеем.