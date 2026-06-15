Причиняла себе вред, увеличила губы в 15 лет и начала встречаться со взрослым мужчиной: как воспитание Даны Борисовой повлияло на ее дочь?
18-летняя Полина Аксенова, дочь известной телеведущей Даны Борисовой, откровенно рассказала о непростом детстве, жизни с отцом и борьбе матери с зависимостью. Девушка поделилась воспоминаниями о событиях, которые оставили глубокий след в ее жизни. На протяжении многих лет Дана Борисова оставалась одной из самых узнаваемых телеведущих страны. В конце 1990-х и начале 2000-х годов ее считали настоящим секс-символом российского телевидения. Однако за внешним успехом и популярностью скрывались серьезные личные проблемы, о которых широкая публика долгое время даже не догадывалась. Подробнее о судьбе телеведущей и ее дочери — в материале «Радио 1».
Личная жизнь Даны Борисовой: громкие романы и рождение дочериПо словам самой Даны Борисовой, первым мужчиной в ее жизни стал руководитель программы «Армейский магазин». Телеведущая неоднократно рассказывала, что он был человеком строгих взглядов. Между ними возникли близкие отношения, однако ради молодой возлюбленной мужчина не захотел уходить из семьи. Ситуация осложнилась еще сильнее после того, как Борисова забеременела. По ее признанию, мужчина убедил ее прервать беременность.
Настоящий взлет популярности телеведущей произошел после участия в проекте «Последний герой». После этого карьера Даны Борисовой стремительно пошла вверх. Она начала активно участвовать в различных телевизионных проектах, среди которых «Город женщин», «Машина», «Сегодня утром» и другие популярные передачи.
К началу 2000-х годов Борисова окончательно закрепила за собой статус одного из главных секс-символов страны. Этому способствовали как ее телевизионная карьера, так и откровенная фотосессия для журнала Playboy. Вниманием со стороны мужчин телеведущая никогда не была обделена.
В определенный период Борисову связывали отношения с певцом Данко. Однако в 2005 году в ее жизни появился предприниматель Максим Аксенов. Именно он стал первым супругом телеведущей и отцом ее единственной дочери Полины.
Несмотря на рождение ребенка, отношения между Борисовой и Аксеновым оказались недолговечными. Расставание сопровождалось длительными конфликтами и судебными разбирательствами, связанными с вопросами опеки над дочерью.
После разрыва с Максимом Аксеновым телеведущая еще несколько раз пыталась построить личное счастье. Ее брак с Андреем Трощенко продлился менее восьми месяцев. Неудачей завершились и отношения со спортсменом Александром Морозовым, которые сопровождались громким скандалом.
Однако самые сложные испытания ожидали Борисову не только в отношениях с мужчинами, но и во взаимоотношениях с собственной дочерью.
Почему Дана Борисова не сразу почувствовала себя матерьюТелеведущая неоднократно признавалась, что после рождения дочери испытывала серьезные внутренние трудности. По словам Борисовой, первое время она даже боялась брать новорожденную на руки. Медики обратили внимание на такую реакцию молодой матери еще в роддоме. Лишь спустя некоторое время, когда начались бессонные ночи и ежедневные заботы о ребенке, телеведущая осознала всю глубину своих чувств к дочери.
Сегодня Борисова нередко называет Полину «моей госпожой» и открыто говорит о том, что именно дочь остается единственным человеком, который способен оказывать на нее столь сильное влияние.
Зависимость Даны Борисовой и тяжелое детство ПолиныСерьезные проблемы с алкоголем начались у телеведущей, когда ее дочери исполнилось шесть лет. Полина позже вспоминала, что во втором и третьем классах пропустила огромное количество занятий. По ее словам, причина заключалась в том, что мать часто не могла вовремя проснуться и собрать ребенка в школу.
Одним из самых тяжелых эпизодов своего детства девушка называет отдых в Испании.
«Самый жуткий момент был, когда мы на всё лето уехали в Испанию. У мамы случился срыв, и она просто выгнала меня из дома. Я бегала по улице, искала русских и просила помочь», — рассказывала Полина в проекте «Выживалити. Наследники».Широкая общественность узнала о проблемах Борисовой с алкоголем и наркотиками в 2017 году. Тогда мать телеведущей Екатерина Ивановна обратилась за помощью к Андрею Малахову. После этого Дана Борисова отправилась на лечение в Таиланд, где проходила шестимесячный курс реабилитации. На тот момент Полине было всего десять лет.
Жизнь с отцом и методы воспитания Максима АксеноваПока Дана Борисова проходила лечение, Максим Аксенов забрал дочь к себе и добился права опеки над ребенком. До этого отец принимал ограниченное участие в воспитании девочки, поэтому им фактически пришлось заново выстраивать отношения и узнавать друг друга. Как утверждает Полина, этот период стал для нее одним из самых сложных.
«У папы было очень сложно, потому что мы буквально незнакомые люди. То, что я жила с папой, повлияло на мою психику больше, чем когда употребляла мама. Это было очень сложно. Он мог ударить ремнем, у него нормальным это считалось», — призналась девушка.
По словам Полины, отец мог наказать ее за самые разные проступки — от невыполненных домашних заданий до неподобающего, по его мнению, тона общения. Когда девушка повзрослела, она попыталась обсудить с отцом пережитый опыт и объяснить, что подобные методы воспитания были недопустимы. Однако, как утверждает Полина, Максим Аксенов не признал своей неправоты и не принес извинений.
Селфхарм, психиатрическая клиника и борьба за жизньПосле возвращения Даны Борисовой из реабилитационного центра отношения между матерью и дочерью долгое время оставались напряженными. Полина переживала непростой подростковый период. Проблемы возникали как дома, так и в школе.
Девушка призналась, что на протяжении длительного времени причиняла себе вред. Более того, однажды она даже пыталась симулировать приступ аппендицита, поскольку хотела оказаться на операционном столе.
По словам Полины, желание навредить себе появилось у нее примерно в 13 лет. Сначала девушка пыталась обратить внимание взрослых на свое состояние, однако родители не восприняли ситуацию достаточно серьезно. Не смог оказать необходимую помощь и школьный психолог.
В определенный момент ситуация стала критической. Полина едва не совершила непоправимый поступок, однако вовремя вмешалась классная руководительница.
«Позвонили моей маме, а мама, к этому делу уже привыкшая, ответила: "Да не пойду я никуда. С ней все нормально. Ничего страшного там нет"», — вспоминала девушка.В результате Полину направили на лечение в психиатрическую клинику, где она провела несколько месяцев. Позже, когда ее состояние вновь ухудшилось, девушка уже самостоятельно приняла решение обратиться за помощью специалистов. В тот период она должна была отправиться вместе с матерью на отдых на Мальдивы, однако отказалась от поездки, понимая, что не сможет справиться даже с перелетом.
Комплексы из-за внешности и увлечение пластической хирургиейОсобенно болезненно Полина воспринимала собственную внешность. По словам девушки, она постоянно находила в себе недостатки и испытывала недовольство своим отражением в зеркале.
Первую процедуру по увеличению губ с помощью филлеров Полина сделала еще в 15-летнем возрасте. Дана Борисова знала об этом решении дочери и не стала препятствовать вмешательству. Отчасти телеведущая объясняла такую позицию стремлением сохранить контакт с ребенком и найти точки взаимопонимания.
Отдельным поводом для переживаний девушки стал лишний вес. В попытке похудеть Полина начала использовать популярный препарат для лечения сахарного диабета. В 17 лет девушка решилась на коррекцию груди, а после достижения совершеннолетия перенесла полную подтяжку тела.
По словам Полины, мать никогда не видела в подобных операциях ничего предосудительного. Сама Дана Борисова также неоднократно обращалась к пластическим хирургам и открыто признавалась, что испытывает зависимость от косметологических и пластических процедур.
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При этом отец девушки Максим Аксенов выступает категорически против подобных изменений внешности.
Скандал в Турции и публичный конфликт между матерью и дочерьюЛетом 2025 года Дана Борисова и Полина отправились на отдых в Турцию. Однако уже спустя несколько дней поездка обернулась серьезным семейным конфликтом. Причиной стало опубликованное Полиной сообщение, в котором она показала переписку с отцом. В разговоре девушка утверждала, что мать якобы мешает ей строить карьеру на телевидении и оказывает давление на продюсеров.
«Она сказала, что я никто, и любая работа будет только из-за нее. А я сказала, что офигенный старт быть дочкой бывшей алкоголички. Да, у меня клеймо на всю жизнь, что она моя мать. У меня вся жизнь под откос из-за ее воспитания в целом», — писала Полина.Ответ Даны Борисовой не заставил себя ждать. Телеведущая публично призналась, что слова дочери причинили ей сильную боль. После конфликта Борисова объявила, что прекращает финансово поддерживать Полину.
«Я сказала: "Тебе 18 лет, ты звезда, как ты утверждала, иди, пожалуйста, работай"», — заявила телеведущая.
Отношения с мужчиной старше на 20 летВ 18 лет у Полины начались первые серьезные отношения. Ее избранником стал продюсер Артур Якобсон, который оказался почти вдвое старше девушки. Разница в возрасте вызвала бурное обсуждение в обществе и породила множество слухов.
Если пластические операции дочери Дана Борисова воспринимала спокойно, то роман с мужчиной значительно старше себя телеведущая категорически не одобрила.
Спустя некоторое время стало известно, что отношения Полины и Артура нельзя назвать здоровыми. По словам девушки, мужчина постоянно критиковал ее, придирался к мелочам и оказывал психологическое давление. Несмотря на это, Полина продолжала оставаться рядом с ним даже после признания, что он не любит ее.
Позднее девушка смогла выйти из этих отношений. После расставания она призналась, что во многом пыталась таким образом вырваться из-под чрезмерной опеки матери и почувствовать самостоятельность.
После завершения терапии и разрыва с Артуром Якобсоном отношения между Полиной и Даной Борисовой постепенно начали улучшаться. Сегодня мать и дочь вновь смогли найти общий язык и восстановить взаимопонимание.
«Козочка, солнышко, поросёночек мой, с днём рождения! Люблю тебя безумно! Да, с тобой бывает очень сложно, но я безумно рада, что ты моя мама и во всех следующих жизнях я хотела бы родиться именно у тебя. Спасибо, что я вхожу в то малое число людей, с которыми ты настоящая», — поздравила Полина Борисову с юбилеем.