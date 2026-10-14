Врач раскрыл, бывает ли рак груди у мужчин
Врач Литвинов: раку груди подвержены мужчины старше 60 лет
Мужчины старше 60 лет находятся в группе риска по раку молочной железы. При этом заболевание может долго развиваться бессимптомно, а первые признаки часто остаются незамеченными.
Об этом «Газете.Ru» рассказал старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. По словам эксперта, на мужчин приходится менее одного процента всех случаев рака молочной железы. Однако пациенты нередко обращаются к врачу уже на поздних стадиях, поскольку не подозревают о возможности развития такой опухоли.
«У мужчин есть ткань молочной железы, хотя ее значительно меньше, чем у женщин. В основном она представлена протоками за соском — именно в них может возникнуть злокачественная опухоль», — пояснил специалист.На ранних стадиях болезнь может никак себя не проявлять. По мере развития появляются уплотнение в груди или подмышечной впадине, изменение формы или размера груди, втяжение соска, покраснение или шелушение кожи. Еще один тревожный сигнал — выделения из соска, особенно кровянистые.
Эти симптомы не обязательно указывают на рак, но требуют обращения к врачу. Специалист подчеркнул: ждать появления боли не стоит, поскольку злокачественная опухоль может быть безболезненной.
При подозрении на заболевание врач может назначить маммографию, УЗИ и другие обследования. Окончательный диагноз устанавливают после изучения образца ткани. Чем раньше обнаружили опухоль, тем больше возможностей для своевременного лечения.
«В России также появилась система «Онкопро» — алгоритм анализа крови, который с вероятностью около 90 % выявляет риск шести видов опухолей, включая рак молочной железы, на самой ранней стадии, когда болезнь только зарождается. Если система показывает высокий риск, пациента направляют к онкологу для дальнейших обследований», — отметил Литвинов.