Врач раскрыл, бывает ли рак груди у мужчин

14 октября 2026, 19:08

Врач Литвинов: раку груди подвержены мужчины старше 60 лет

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

Мужчины старше 60 лет находятся в группе риска по раку молочной железы. При этом заболевание может долго развиваться бессимптомно, а первые признаки часто остаются незамеченными.





Об этом «Газете.Ru» рассказал старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского Политеха, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов. По словам эксперта, на мужчин приходится менее одного процента всех случаев рака молочной железы. Однако пациенты нередко обращаются к врачу уже на поздних стадиях, поскольку не подозревают о возможности развития такой опухоли.





«У мужчин есть ткань молочной железы, хотя ее значительно меньше, чем у женщин. В основном она представлена протоками за соском — именно в них может возникнуть злокачественная опухоль», — пояснил специалист.

«В России также появилась система «Онкопро» — алгоритм анализа крови, который с вероятностью около 90 % выявляет риск шести видов опухолей, включая рак молочной железы, на самой ранней стадии, когда болезнь только зарождается. Если система показывает высокий риск, пациента направляют к онкологу для дальнейших обследований», — отметил Литвинов.