Врач указал на опасность фотосессий в осенней листве

14 октября 2026, 22:02

Врач Кондрахин: фотосессия в опавшей листве чревата астмой и аллергией

Фото: istockphoto/Smileus

Осенние фотосессии в опавшей листве могут обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Как сообщил старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин, подобные развлечения способны спровоцировать развитие аллергии и бронхиальной астмы, пишет «Парламентская газета».





По словам специалиста, опавшие листья представляют собой сложную экосистему со скрытыми угрозами. Люди переносят на обуви грязь, которая смешивается с землей и становится источником новой жизни. Кроме того, с листвой контактируют животные и птицы, в том числе потенциально больные бешенством.





«Это может быть и земля, и экскременты животных или птиц, в которых как минимум может содержаться аллерген. А значит, у людей со склонностью к заболеваниям способны развиться и аллергия, и бронхиальная астма», — отметил Кондрахин.