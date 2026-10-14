«Ничуть не хуже»: Врач назвал хорошую альтернативу лососю и сыру фета
Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, чем можно заменить дорогие продукты средиземноморской диеты. Выпуск передачи «О самом главном» на канале «Россия 1» доступен на платформе «Смотрим».
Так, вместо лосося, который считается одним из главных продуктов этого типа питания, специалист посоветовал покупать сельдь, скумбрию, мойву, кильку и путассу. Информация приводится 14 октября.
По его словам, эта рыба «ничуть не хуже, а в некоторых случаях даже лучше». Кроме того, греческий сыр фета Агапкин предложил заменить творогом, кефиром, ряженкой и простоквашей.
Ранее врач назвала опасные для иммунитета продукты. Подробности — в нашем материале.
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