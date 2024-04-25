Врач предупредил, что ночная потливость может быть признаком смертельного заболевания

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Неочевидными признаками лимфомы, чаще всего развивающейся у молодых людей, являются ночная потливость. Об этом предупредил врач-онколог Руслан Басанов в разговоре с «Лентой.ру».
Лимфома — это заболевание, которому в основном подвержены подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 34 лет. Кроме увеличения лимфоузлов, болезнь проявляет себя потливостью в ночное время, резким похудением без причины и температурой, которую сложно сбить. Заболевание также может сопровождаться общей слабостью и кожным зудом.
Если болезнь прогрессирует, она может переходить за пределы лимфатической системы, поражая зрение, нервную систему и другие органы.
Врач подчеркнул, что в случае обнаружения этих признаков стоит пройти обследование, и только после проведения биопсии можно будет вынести быть окончательный диагноз.
Ранее биолог назвала овощи и фрукты, снижающие риск развития рака. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Если болезнь прогрессирует, она может переходить за пределы лимфатической системы, поражая зрение, нервную систему и другие органы.
Врач подчеркнул, что в случае обнаружения этих признаков стоит пройти обследование, и только после проведения биопсии можно будет вынести быть окончательный диагноз.
Ранее биолог назвала овощи и фрукты, снижающие риск развития рака. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак