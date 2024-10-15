Генетик Петрова раскрыла, как часто развивается наследственный рак груди

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Заведующая Центром генетических исследований, кандидат медицинских наук Ирина Петрова заявила, что наследственный рак груди развивается в 10% случаев.
«Наследственный рак груди развивается в 10% случаев. Чаще всего его причина — поломки в генах BRCA1 и BRCA2. Они участвуют в кодировании белков, устраняющих нарушения в ДНК. Но если в них есть дефекты, гены работают неправильно и в результате развивается опухоль. Ребёнок может получить эти мутации как от папы, так и от мамы с вероятностью 50%», — пояснила в беседе с RT Петрова.
А тем временем в Москве более чем в два раза выросло число исследований для раннего выявления рака молочной железы.
«Благодаря новому стандарту онкологической помощи за последние пять лет мы достигли значительных результатов в диагностике. В 2023 году процент выявления рака молочной железы на ранних стадиях составил 79,1%, что выше показателя 2018 года – 73,2%. Внедрение современных технологий и оборудования также увеличило количество исследований более чем в два раза», – приводит АГН «Москва» слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Ранее доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог Юрий Конев заявлял, что, чем старше человек, тем у него более высокий шанс развития онкологического заболевания.
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