Врач Серяков раскрыл опасность увеличения груди

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Врач-онколог, д.м.н., профессор, отличник здравоохранения РФ Александр Серяков заявил, что увеличение груди может вызвать образование опухоли.
«В последнее время споры о безопасности имплантов груди поутихли, но однозначно утверждать, что их установка абсолютно ничем не угрожает женщине, не стоит. Сегодня мы знаем, что у некоторых женщин с грудными имплантами, правда, в очень редких случаях может развиться злокачественное новообразование молочных желёз», — пояснил в беседе с Газета.ру Серяков.
Причиной тому в таких случаях обычно служит воспалительная реакция в тканях молочной железы, вызываемая имплантом, добавил специалист. Женщинам, которые уже поставили себе импланты, паниковать не стоит. А нужно лишь проходить регулярные исследования.
А в Кемерове гинекологи прооперировали женщину с обнаруженной внематочной беременностью и сохранили ей матку.
«Подобное осложнение может не только нарушить репродуктивные функции женщины, но и угрожать жизни. Женщинам рекомендуется регулярно посещать гинеколога, особенно перед родами. Своевременная диагностика и лечение помогут сохранить ваше здоровье и возможность иметь детей в будущем», — приводит «Сiбдепо» комментарий министра здравоохранения Кузбасса Дмитрия Беглова.
Ранее сообщалось, что врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского удалили пациентке 10-литровое злокачественное новообразование.
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Подмосковные хирурги удалили пациентке 10-литровую злокачественную опухоль
Мелисса Тимофеева