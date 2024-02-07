Нарколог Холдин рассказал, что из-за курения можно лишиться зубов

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Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал, почему курильщики могут остаться без зубов. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметил, что курение обычных и электронных сигарет негативно влияет на слизистую полости рта и дёсны.
Он также добавил, что на слизистую рта негативное влияние оказывает никотин, вызывая сухость и воспаления.
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«У курящих людей намного чаще встречаются болезни дёсен и полости рта. Это проявляется воспалением и болезненностью дёсен, изменением цвета зубов, повышением их чувствительности и развитием кариеса.В результате воспаления дёсен появляется кровоточивость, неприятный запах изо рта. Всем известно, что проблемы с дёснами — одна из самых частых причин преждевременной потери зубов. Впоследствии курильщики могут не только столкнуться с потерей зубов, но и с онкологическими заболеваниями полости рта», — подчеркнул Виталий Холдин.
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Мира Полтева